Мнение: Когда государство начинает убивать

Странный вопрос постоянно задают в последнее время: верно ли, что свою страну необходимо всегда поддерживать, даже если ты не согласен с ее действиями или находишь их аморальными – просто потому, что это твоя страна, а своих нельзя не поддержать, несмотря ни на что? Некоторые строят на этом даже целую квази-философию, предлагая всем желающим восхититься своим героизмом: экий я мученик-патриот! Глядя на сплошную цепь идиотизмов, подлостей и мерзостей, которые в изобилии делает моя страна – я страдаю безмерно, но, сжав зубы, только еще пуще выступаю «за» нее и против всяческих супостатов (претерпевая, в свою очередь, еще и от этих самых супостатов – то есть терзаясь вдвойне). А всё, дескать, почему? А потому что я РОДИНУ ЛЮБЛЮ!

Такая вот своего рода апология мазохизма: люблю родину, преодолевая тошноту, а также всяческие тычки и плевки со всех сторон, не говоря уж про уколы собственной растревоженной совести. Дайте мне, пожалуйста, за это поскорее орден или по крайней мере медаль!

Удивительная гадость эта ваша заливная рыба. На мой вкус, при ответе на заглавный вопрос даже думать нечего, насколько всё очевидно. «Необходимо ли поддерживать…» – естественно, НЕТ. Сама постановка вопроса – дикая, замешанная на каком-то древнем племенном сознании. Если ЭТО называется «патриотизмом» – нафиг нужен такой «нерассуждающий» патриотизм, если ради него надо отречься одновременно и от морали, и от разума? В этом случае имеет смысл сказать, что «родина» слишком много хочет за свои весьма сомнительные ласки, и ей лучше бы вести себя скромнее.

В истории есть к тому же целый исторический прецедент всемирного значения – Нюрнбергский трибунал, смысл которого как раз и заключался в том, чтобы наглядно продемонстрировать – нет, ссылки на «патриотизм», «любовь к Родине» и «любовь к нации» НЕ КАТЯТ в качестве оправдания преступлений. Со стороны отечественных «любителей Родины» как-то глупо одновременно преклоняться перед СССР – и забывать про Нюрнберг, одним из организаторов коего сам СССР и был.

Есть другая фраза, которая хорошо подходит к вакханалии «патриотизма», пришедшей у нас на всех телеканалах и во всем прочем агитпропе на смену коронабесной истерии. Это фраза великого швейцарца Фридриха Дюрренматта: «Когда государство начинает убивать, оно всегда называет себя Родиной». Собственно, именно этот процесс мы сейчас воочию и наблюдаем. Сюда б еще добавить знаменитое советское, из раннего – «У пролетариата нет отечества, его отечество – весь земной шар!» – чтобы закруглить весь нынешний эрефовский кейс с его господствующей идеей – сделать допустимым захват чего угодно и где угодно, абсолютно плюя на химеру, называемую совестью.

Поддерживаю ли я всё это? Естественно, нет. Наоборот, я требую всё это немедленно прекратить. Залезть, как Ипполит, под холодный душ головой – и, может, туман в голове как-то начнет рассеиваться. И, кстати, с точки зрения даже той самой «поддержки своих» это и будет разумнее всего. Потому что, если «свои» продолжат в том же духе – им будет очень и очень больно. Чем позже опомнятся – тем больнее.

Так что я в этом смысле – тоже патриот. Можно сказать, что переживаю за идиотов. И не надо бредить о какой-то «победе». Победы не будет. Вопрос стоит только о тяжести поражения.