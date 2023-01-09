 

Лицемерная Гагарина подверглась жесткой травле из-за Пугачевой: Вурдалак

09.01.2023, 13:25, Разное
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В минувшую новогоднюю ночь россияне имели возможность насладиться музыкальными хитами в традиционном выпуске программы “Голубой огонек”. Увы, но Народная артистка СССР Алла Пугачева больше поет для граждан нашей страны. Дешевые политические заявления оказались для нее важнее. Однако певицу на праздничном эфире заменила Полина Гагарина.

Бывшая участница “Евровидения” исполнила песню “Любовь похожая на сон” совместно с композитором Игорем Крутым. Маэстро сыграл для звезды эстрады на рояле. Меж тем, далеко не всем зрителям новогодней программы выступление певицы пришлось по вкусу.

35-летняя артистка подверглась жесткой травле со стороны оперной исполнительницы Марии Максаковой. Бывшая солистка Мариинского театра и народная избранница ныне живет на Украине, откуда и брызжет ядом на российских коллег.

Оперная дива назвала Полину Гагарину и других участников праздничного концерта, в том числе, Олега Газманова и Николая Баскова лицемерами, врущими о любви к своей родине. Она также заявила, что испытывает отвращение к отечественным звездам, и якобы с трудом посмотрела эфир.

Мария Максакова подчеркнула, что Полина Гагарина пыталась что-то доказать Алле Пугачевой. Кроме того, оперная певица назвала новогоднюю программу “вурдалак-шоу”.


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