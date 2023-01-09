Старт продаж нового апарт-отеля AIST RESIDENCE рядом с метро Калужская

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09.01.2023, 13:25, Разное
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В самом центре престижного
района г. Москвы – Юго-Западном административном округе рядом со штаб-квартирой
Газпрома полным ходом ведется строительство нового апарт-отеля AIST RESIDENCE. Многофункциональный комплекс
возводится профессиональной командой специализированного застройщика ООО “СЗ
«АИСТ” на основании полученного 19 января 2022 г. разрешения на строительство №
77-216000-019994-2022.

Проект апарт-отеля AIST
RESIDENCE был разработан ГК “МонАрх” совместно с архитектурным бюро ООО “Параметрика” для представителей нового поколения – людей, которые ценят каждую минуту. Архитектура
AIST RESIDENCE вдохновлена полетом аиста – сильной, гордой, но дружелюбной
птицы. Очертания 30-этажного монументального здания комплекса, выполненного в
стиле неомодернизма, напоминают мощный изгиб крыла аиста в полете. Апарт-отель
будет состоять из 4-х секций, смелые геометричные формы которых интегрируются с
практичностью. В цветовой гамме фасада органично сочетаются классические серые,
черные и белые оттенки.

В комплексе будет
представлена широкая линейка востребованных рынком форматов: от студий до 4-х
комнатных апартаментов, площадью от 22,9 кв.м до 95,6 кв.м. Минимальная
стоимость апартаментов на старте продаж
составит 6,9 млн руб.

Уникальность проекта и
высочайшее качество строительства не оставят равнодушным даже самого
взыскательного покупателя. Сочетание индивидуальности и стиля, продуманной
внутренней инфраструктуры и комфорта, а также слаженного и внимательного
обслуживания управляющей компании позволит почувствовать себя дома в
апарт-отеле AIST RESIDENCE, как целеустремленного и практичного
минималиста, так и дружную семью, ценящую время и живущую по принципам
рационального потребления.

Группа Компаний “МонАрх”

Группа Компаний “МонАрх” уже более 28
лет поддерживает репутацию надежного застройщика. Все проекты ориентированы на
успех и отличаются индивидуальным подходом и созданием максимального комфорта
для жизни и отдыха. ГК “МонАрх” строит жилые кварталы премиум, бизнес и комфорт
класса, которые в своем составе имеют торговые и социальные объекты, а также
благоустроенные территории для отдыха и занятий спортом. ГК «МонАрх» применяет
самые прогрессивные технологии и постоянно расширяет географию своей
деятельности. На сегодняшний день компания ведет работы в Москве, регионах
России. В настоящее время на территории г. Москвы компанией реализованы
следующие объекты: ЖК “Хорошевский”, ЖК “Мосфильмовский”, ЖК “СИТИ ПАРК”.


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