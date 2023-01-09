Старт продаж нового апарт-отеля AIST RESIDENCE рядом с метро Калужская

В самом центре престижного

района г. Москвы – Юго-Западном административном округе рядом со штаб-квартирой

Газпрома полным ходом ведется строительство нового апарт-отеля AIST RESIDENCE. Многофункциональный комплекс

возводится профессиональной командой специализированного застройщика ООО “СЗ

«АИСТ” на основании полученного 19 января 2022 г. разрешения на строительство №

77-216000-019994-2022.

Проект апарт-отеля AIST

RESIDENCE был разработан ГК “МонАрх” совместно с архитектурным бюро ООО “Параметрика” для представителей нового поколения – людей, которые ценят каждую минуту. Архитектура

AIST RESIDENCE вдохновлена полетом аиста – сильной, гордой, но дружелюбной

птицы. Очертания 30-этажного монументального здания комплекса, выполненного в

стиле неомодернизма, напоминают мощный изгиб крыла аиста в полете. Апарт-отель

будет состоять из 4-х секций, смелые геометричные формы которых интегрируются с

практичностью. В цветовой гамме фасада органично сочетаются классические серые,

черные и белые оттенки.

В комплексе будет

представлена широкая линейка востребованных рынком форматов: от студий до 4-х

комнатных апартаментов, площадью от 22,9 кв.м до 95,6 кв.м. Минимальная

стоимость апартаментов на старте продаж

составит 6,9 млн руб.

Уникальность проекта и

высочайшее качество строительства не оставят равнодушным даже самого

взыскательного покупателя. Сочетание индивидуальности и стиля, продуманной

внутренней инфраструктуры и комфорта, а также слаженного и внимательного

обслуживания управляющей компании позволит почувствовать себя дома в

апарт-отеле AIST RESIDENCE, как целеустремленного и практичного

минималиста, так и дружную семью, ценящую время и живущую по принципам

рационального потребления.

Группа Компаний “МонАрх”

Группа Компаний “МонАрх” уже более 28

лет поддерживает репутацию надежного застройщика. Все проекты ориентированы на

успех и отличаются индивидуальным подходом и созданием максимального комфорта

для жизни и отдыха. ГК “МонАрх” строит жилые кварталы премиум, бизнес и комфорт

класса, которые в своем составе имеют торговые и социальные объекты, а также

благоустроенные территории для отдыха и занятий спортом. ГК «МонАрх» применяет

самые прогрессивные технологии и постоянно расширяет географию своей

деятельности. На сегодняшний день компания ведет работы в Москве, регионах

России. В настоящее время на территории г. Москвы компанией реализованы

следующие объекты: ЖК “Хорошевский”, ЖК “Мосфильмовский”, ЖК “СИТИ ПАРК”.