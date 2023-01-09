 

Актер Джереми Реннер отпраздновал 52-летие в больнице после инцидента с ретраком

09.01.2023, 13:15, Разное
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Что ж, Реннер все еще находится под присмотром врачей, и о выписке говорить рано, поэтому 52-й день рождения 7 января актер тоже отметил в отделении интенсивной терапии. Невзирая на тяжелое состояние, он уже выходил на связь с подписчиками в социальных сетях, и по случаю личного праздника так же опубликовал в разделе сторис видеопоздравление от молодежной благотворительной организации The Base Chicago. В кадре волонтеры с табличками с его фамилией в руках танцуют под хит 50 Cent “In Da Club”.

Спасибо вам за любовь ко дню рождения! – поблагодарил поклонников актер. 

Напомним, что новогодние каникулы Джереми Реннер провел на больничной койке. Он пострадал во время расчистки снега у своего дома в штате Невада. Для уборки Реннер использовал автоматизированный ретрак для подготовки горнолыжных трасс. По досадной случайности актер попал под колеса, получив травму грудной клетки и другие весьма серьезные повреждения.

Напомним, что Джереми Реннер наиболее известен ролями в фильмах “Эволюция Борна”, “Ветреная река”, “Город воров”, “Повелитель бури” и других лентах.


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