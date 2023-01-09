 

Рианна выпустила коллекцию спортивной одежды специально к Супербоулу

09.01.2023, 13:15, Разное
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Через месяц американцы соберутся перед экранами своих телевизоров, чтобы посмотреть Супербоул — одно из главных спортивных событий года. В 2023-м музыкальным хэдлайнером мероприятия станет барбадосская певица Рианна. В честь этого события исполнительница представила лимитированную коллекцию своего бренда Savage x Fenty. По информации Harper’s Bazaar, линейка под названием Game Day посвящена футболу.

Лицом рекламной кампании стала сама Рианна. На снимках она позирует в черно-белой футболке с длинными рукавами и сетчатыми вставками, спортивных штанах с логотипом бренда и фирменной шапке. Всего в коллекцию Game Day вошло 17 разных предметов одежды. 

В капсуле представлены флисовая толстовка с капюшоном, хлопковые шорты-боксеры с рисунками мячей для американского футбола, монохромные костюмы, голубой топ, брюки для тренировок, укороченная майка, стильные банданы и кепки. Самой яркой вещью из нового релиза стала белая футболка с ироничной надписью “Концерт Рианны прерван футбольным матчем, странно, но все же”. А на другую сторону дизайнеры поместили принт с фотографией певицы в защитном шлеме.

Появление Рианны на Супербоуле может ознаменовать ее возвращение на большую сцену. Последние годы певица посвятила семейной жизни и развитию бизнеса, так что времени на музыку у нее оставалось не много. 

Напомним, в конце декабря Рианна впервые показала своего сына от A$AP Rocky. Певица поделилась трогательным видео с участием малыша. В кадре мальчик сидит в автокресле и мило улыбается маме, пытаясь выхватить телефон, на который она его снимает.


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