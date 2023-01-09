Мнение: Бессмысленный и беспощадный

Вчерашний бразильский бунт, бессмысленный и беспощадный, немедленно ассоциировали с бунтом в США после поражения Трампа, недвусмысленно проводя аналогии между этими двумя событиями. Упирая на проектность и управляемость того и другого.

Аналогии, возможно, и существуют. И там, и там движущей силой стали традиционалисты, которых наступающий агрессивный глобализм под псевдо-левацкой риторикой загоняет на маргинальную периферию. И там, и там объектом, на который был направлен протест, стали леваки, которые решают задачу ликвидации традиционного капитализма с его опорой на средний класс, как базу общества потребления.

При этом и в Америке, и в Бразилии у протестующих не оказалось поддержки среди элиты, даже той, которая может сойти со сцены в ходе преобразований, которые уготованы традиционному капитализму. И Трамп, и Болсонару – не революционеры, они не видят себя во главе революционных масс, у них нет проекта революции, что вполне объяснимо: традиционалистская элита нацелена на сохранение существующего порядка вещей, а вот глобалисты – на его разрушение. Поэтому революционных лидеров и креатива больше у глобалистов, они способны из любого наркомана и уголовника вылепить символ революции (как это произошло с Флойдом, который умер бы без пользы от передозировки, но ему повезло умереть под коленом полицейского офицера, что принесло его семье миллионы, а глобалистам дало флаг, с которым они пошли крушить традиционные порядки).

Проект разрушения создать проще, чем проект созидания. А потому в текущем противостоянии традиционалистов и глобалистов у последних есть чисто психологическая фора. В социальном плане они опираются на люмпенов вроде Флойда и ему подобных (что, кстати, и дает возможность создавать символы буквально на пустом месте).

Для традиционалистов создать такой символ невозможно. Их идеал в жизни – спокойная работа, потребление, семья и будущее детей. Ну что героического можно выжать из этой скукотищи?

Уже поэтому проектность бунта в США и бунта в Бразилии выглядят крайне сомнительными. У этих бунтов по определению нет вожаков, нет идеологии, нет символики. Кстати, неудивительно, что в США были подняты флаги Конфедерации, а в Бразилии были замечены старые флаги Бразильской империи 1822-1889 годов. Опора на прошлое – это всегда дефицит образа будущего. Нового будущего.

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