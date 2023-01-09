 

«Нарисовал мишень у себя на спине» — принца Гарри осудили за откровения о числе убитых им во время службы в Афганистане

09.01.2023, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принца Гарри осудили за откровения о числе «отнятых» им жизней во время военной службы в Афганистане, которые поставили его личную безопасность под угрозу, передаёт Daily Mail. В своей автобиографии «Запасной» британский принц рассказал, что убил 25 человек во время командировок в Афганистан.


АР

Военные ветераны и члены британского парламента раскритиковали принца Гарри после того, как в своих мемуарах он рассказал, что убил 25 бойцов движения «Талибан»* в Афганистане, пишет Daily Mail.

Так, в четверг бывший полковник британской армии Ричард Кемп заявил, что решение герцога Сассекского рассказать подробности о своей службе в автобиографии «Запасной» равносильно «предательству людей, рядом с которыми он воевал». По его словам, подобные откровения просто нарисовали «мишень на спине» принца после того, как королевская семья отказалась оплачивать его личную охрану, когда он сложил с себя королевские обязанности.

«Это подрывает его личную безопасность. Он выстрелил себе в ногу… Это, вероятно, спровоцирует тех, кто хочет отомстить, и они могут попытаться это сделать», — приводит издание слова Кемпа.

Ранее слова принца Гарри также осудили бывший морской пехотинец Бен Макбин, потерявший в Афганистане руку и ногу, которого Гарри называл «героем», и парламентарий от Консервативной партии полковник Боб Стюарт, командовавший британскими войсками в Боснии.

«Люблю тебя, принц Гарри, но тебе нужно заткнуться! Это заставляет задуматься, с какими людьми он общается. Если бы это были хорошие люди, кто-нибудь уже заявил бы ему остановиться», — написал на своей страничке в Twitter Макбин.

«Я удивляюсь, почему он делает такие вещи. Настоящие солдаты обычно избегают этой темы… Люди, которых я знаю, не хвастаются такими вещами. Они скорее сожалеют, что им пришлось это сделать», — заявил Стюарт, назвав слова герцога Сассекского «печальными» и даже «отвратительными».

Ещё один член парламента от Консервативной партии, пожелавший остаться анонимным, в беседе с Daily Mail назвал поведение Гарри «безумным», добавив, что он «позорит» службу в армии.

Как отмечает издание, раскрытие информации о том, сколько бойцов движения «Талибан» он убил, может усилить опасения за его личную безопасность, учитывая, что принц Гарри уже давно считается мишенью для террористов из-за его королевского статуса и двух командировок в Афганистан.

Герцог Сассекский, которого во время службы в британской армии прозвали Капитан Уэльс, написал в своей автобиографии, что не считает убитых людьми, а видит их лишь «шахматными фигурами», которые убрал с доски. Это «не тот факт, который преисполнил меня удовлетворением, но и стыда я не испытывал», — написал сын британского короля Карла III.

Принц также рассказал, что принял участие в шести миссиях, в ходе которых «были отняты человеческие жизни». И, как пишет издание, многие солдаты не знают точное число убитых ими в бою врагов, но Гарии отмечает, что «в эпоху вертолётов Apache и ноутбуков» он может «с точностью» назвать число убитых им противников.

«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.22 / Золотовалютные резервы России выросли до $567 миллиардов

12.09.22 / Производство медоборудования в Москве увеличилось на 60%

25.12.22 / Католическое Рождество: приметы и запреты в праздник 25 декабря

17.11.22 / «Экологическая аномалия» — молодые французы не хотят заводить детей ради спасения планеты

16.01.22 / Мнение: Назарбаев Шредингера

13.07.22 / Как выбрать автомобиль мечты: совет эксперта

25.08.22 / Юлия Савичева рассказала о невозможности работать с Максом Фадеевым и отношениях с Ольгой Серябкиной

07.12.22 / Драму “Лучшие в аду” Евгения Пригожина увидят за границей: фильм переведен на несколько языков

17.11.21 / Водолазки – трендовый наряд зимы 2022-го: модные модели холодного сезона, с чем носить

20.01.21 / Скандалы: «Навальный имитировал отравление по указке «Дядюшки Сэма»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика