«Нарисовал мишень у себя на спине» — принца Гарри осудили за откровения о числе убитых им во время службы в Афганистане

Принца Гарри осудили за откровения о числе «отнятых» им жизней во время военной службы в Афганистане, которые поставили его личную безопасность под угрозу, передаёт Daily Mail. В своей автобиографии «Запасной» британский принц рассказал, что убил 25 человек во время командировок в Афганистан.



АР

Военные ветераны и члены британского парламента раскритиковали принца Гарри после того, как в своих мемуарах он рассказал, что убил 25 бойцов движения «Талибан»* в Афганистане, пишет Daily Mail.

Так, в четверг бывший полковник британской армии Ричард Кемп заявил, что решение герцога Сассекского рассказать подробности о своей службе в автобиографии «Запасной» равносильно «предательству людей, рядом с которыми он воевал». По его словам, подобные откровения просто нарисовали «мишень на спине» принца после того, как королевская семья отказалась оплачивать его личную охрану, когда он сложил с себя королевские обязанности.

«Это подрывает его личную безопасность. Он выстрелил себе в ногу… Это, вероятно, спровоцирует тех, кто хочет отомстить, и они могут попытаться это сделать», — приводит издание слова Кемпа.

Ранее слова принца Гарри также осудили бывший морской пехотинец Бен Макбин, потерявший в Афганистане руку и ногу, которого Гарри называл «героем», и парламентарий от Консервативной партии полковник Боб Стюарт, командовавший британскими войсками в Боснии.

«Люблю тебя, принц Гарри, но тебе нужно заткнуться! Это заставляет задуматься, с какими людьми он общается. Если бы это были хорошие люди, кто-нибудь уже заявил бы ему остановиться», — написал на своей страничке в Twitter Макбин.

«Я удивляюсь, почему он делает такие вещи. Настоящие солдаты обычно избегают этой темы… Люди, которых я знаю, не хвастаются такими вещами. Они скорее сожалеют, что им пришлось это сделать», — заявил Стюарт, назвав слова герцога Сассекского «печальными» и даже «отвратительными».

Ещё один член парламента от Консервативной партии, пожелавший остаться анонимным, в беседе с Daily Mail назвал поведение Гарри «безумным», добавив, что он «позорит» службу в армии.

Как отмечает издание, раскрытие информации о том, сколько бойцов движения «Талибан» он убил, может усилить опасения за его личную безопасность, учитывая, что принц Гарри уже давно считается мишенью для террористов из-за его королевского статуса и двух командировок в Афганистан.

Герцог Сассекский, которого во время службы в британской армии прозвали Капитан Уэльс, написал в своей автобиографии, что не считает убитых людьми, а видит их лишь «шахматными фигурами», которые убрал с доски. Это «не тот факт, который преисполнил меня удовлетворением, но и стыда я не испытывал», — написал сын британского короля Карла III.

Принц также рассказал, что принял участие в шести миссиях, в ходе которых «были отняты человеческие жизни». И, как пишет издание, многие солдаты не знают точное число убитых ими в бою врагов, но Гарии отмечает, что «в эпоху вертолётов Apache и ноутбуков» он может «с точностью» назвать число убитых им противников.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.