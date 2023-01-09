 

Петербург вновь получит субсидии от Москвы, несмотря на слова Беглова о «триллионном бюджете»

09.01.2023, 12:50, Разное
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В СМИ появилась информация о том, что Москва предоставит Петербургу субсидии в размере 27 млрд рублей на открытие общественных пространств.

Авторы телеграм-канала «Невский Дозор» закономерно задаются вопросом, почему город на Неве до сих пор финансово зависим от столицы, если в прошлом году он получил рекордные поступления в бюджет.

«При триллионном бюджете, о котором так любит напоминать Беглов, неужели не нашлось жалких (в сравнении) 27 млрд на эти цели? Вы же и так народ обдираете как липку, господа чиновники, все вокруг дорожает, от проезда до ЖКХ. Можно было и из собственной кубышки раскошелиться, а не у Москвы клянчить по привычке?» – отметили авторы ТГ-канала.

Ранее Беглов хвастался достижением Северной столицы бюджета в 1 трлн рублей, умолчав, что его львиная часть была получена благодаря поборам с населения в виде штрафов за платную парковку, увеличения штрафов за нарушение ПДД, а также выросшие тарифы услуг ЖКХ и проезда в транспорте. При этом в 2023 году ожидается дефицит бюджета, сообщают журналисты.


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