Брата объявленного в розыск Бориса Зимна обвинили в убийстве двух человек

Следственный комитет заочно предъявил обвинение брату предпринимателя Бориса Зимина (признан иноагентом) Сергею в заказном убийстве двух человек, сообщили в правоохранительных органах.

Сергею Зимин был заочно арестован судом в мае 2021 года. В правоохранительных органах уточнили, что Зимин, будучи одним из лидеров коптевской преступной группировки, в 1998 году организовал убийство конкурента, при этом убита была одна из пассажирок трамвая, который проезжал рядом, передает ТАСС.

Зимин обвиняется по пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц по предварительному сговору)» УК РФ, – сказали в суде, не уточнив подробностей.

Ранее в поедельник суд запросил заочный арест Бориса Зимина по обвинению в особо крупном мошенничестве, он объявлен в международный розыск.

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