 

Брата объявленного в розыск Бориса Зимна обвинили в убийстве двух человек

09.01.2023, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Следственный комитет заочно предъявил обвинение брату предпринимателя Бориса Зимина (признан иноагентом) Сергею в заказном убийстве двух человек, сообщили в правоохранительных органах.

Сергею Зимин был заочно арестован судом в мае 2021 года. В правоохранительных органах уточнили, что Зимин, будучи одним из лидеров коптевской преступной группировки, в 1998 году организовал убийство конкурента, при этом убита была одна из пассажирок трамвая, который проезжал рядом, передает ТАСС.

Зимин обвиняется по пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц по предварительному сговору)» УК РФ, – сказали в суде, не уточнив подробностей.

Ранее в поедельник суд запросил заочный арест Бориса Зимина по обвинению в особо крупном мошенничестве, он объявлен в международный розыск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11.20 / Путин о РФ и США: Испорченные отношения уже не испортишь

17.07.20 / Мишель Обама анонсировала свой подкаст на Spotify

13.12.20 / Учёные из США рекомендовали сыр и вино для профилактики Альцгеймера

14.01.22 / “Сбрасываю лишние кг”. Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана

19.08.22 / Нефть подешевела на опасениях замедления глобального экономического роста

22.07.21 / Bild – защита данных отходит на второй план — в Берлине предложили перейти на смс-оповещение о катастрофах

13.02.22 / Клубным чемпионом мира по футболу впервые стал “Челси”

14.09.20 / Поставки американского СПГ в Европу резко сократились

01.04.22 / Губернаторы новой волны представили пакеты мер поддержки экономики регионов

29.08.21 / Мнения: В РФ сложилось эдакое параллельное государство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика