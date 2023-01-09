Глава Росмолодежи Разуваева: Новое поколение россиян не испугалось вызовов 2022 года

За последние несколько лет доля молодых людей, которые верят в возможность реализовать себя в России, выросла в два раза, до 80%. Это один из показателей успеха молодежной политики государства. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и один из лидеров молодежного крыла «Единой России» Артем Ермаков.

«В прошедшем году у российской молодежи появилось больше возможностей для самореализации. Такой вывод можно сделать, если вспомнить о том, что было сделано государством в этом направлении. Все те планы, которые мы строили на 2022 год, по моим ощущениям, были реализованы», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Она напомнила о мероприятиях, которые прошли на площадке «Дом молодежи», открывшейся в московском зале «Манеж». Форумы, съезды, выставки, и другие встречи, которые собрали более 30 тыс. человек из всех регионов РФ и из других государств стали своего рода смотром того, какие возможности существуют сегодня для молодых людей в России, отметила Разуваева.

Так, в декабре Росмолодежь провела Международный форум гражданского участия «Мы вместе». Позже здесь же проходили вручение национальной премии «Патриот – 2022», студенческий форум «Твой ход», съезд Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», вручение премии молодежных достижений «Время молодых», и проекты арт-кластера «Таврида.Арт».

«Отдельно хочу отметить проект «Таврида», который в прошлом году снова ярко прозвучал, – отметила Разуваева, и напомнила: – Если сначала «Таврида» проходила в формате форума, то потом проект расширил временные рамки до полугода. Прошел одноименный фестиваль, а теперь у нас появляется круглогодичный центр «Тавриды». Что касается самих молодых «резидентов Тавриды» – представителей творческих профессий – то они еще в начале года предложили проводить фестиваль под лозунгом: «Нас не отменишь!». Этот манифест молодежи, стал реакцией на попытки Запада отменить русскую культуру. И он показывает ответственный подход тех, от кого зависит будущее России», – подчеркнула Разуваева.

«Молодежь не испугалась новых вызовов – например, ухода ряда иностранных компаний с российского рынка, а подготовила ответ. К примеру, наши ребята представляли в «Доме молодежи» линейку одежды под брендом «Донбасс». Резиденты «Тавриды» не остались в стороне и от помощи участникам спецоперации – они ездили выступать с творческими номерами в госпитали, на новые территории, работали аниматорами в пунктах временного размещения, рисковали жизнью, создавали настроение для людей», – рассказала собеседница.

Ключевым событием в рамках «Тавриды» Разуваева назвала развитие Университета креативных индустрий – концептуально новой образовательной среды для представителей культуры, искусства и других творческих направлений. Как ранее пояснял первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, в этом центре «самые интересные проекты, яркие команды и творческие коллаборации получат импульс и будут доведены до воплощения при поддержке наставников, с опорой на ресурсы лабораторий и творческих пространств».

Также напомним, что в декабре прошел национальный открытый чемпионат творческих компетенций Artmasters. Участники состязались по 20 направлениям, в том числе – в звукорежиссуре, продюсировании, композиции, сценарном мастерстве, дизайне игр. Чемпионат стал победителем премии общества «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство».

Кроме того, в течение всего года школьники из РФ занимали призовые места на международных олимпиадах – в том, числе завоевали золотые медали на состязании молодых математиков в Норвегии, биологической Олимпиаде в Армении, и на олимпиаде по информатике в Индонезии.

Многочисленные варианты для раскрытия и развития талантов молодежи открываются благодаря платформе «Россия – страна возможностей», появившейся по инициативе президента. Как отмечал в декабре Владимир Путин, участниками проектов, конкурсов и олимпиад этой платформы стали 18 млн человек. «За последние годы многое сделано в сфере создания новых социальных лифтов. Отмечу здесь и известную уже хорошо в стране платформу «Россия – страна возможностей». Ее проекты и конкурсы открывают серьезные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей. Среди них платформа пользуется огромной популярностью», – указывал глава государства.

Одновременно в прошлом году представила новые проекты и «молодежка» партии «Единая Россия». Напомним, в начале года на X Съезде «Молодой гвардии Единой России» было объявлено о запуске новых проектов: Лиги политических дебатов, проектов «Молодые кандидаты» и «Волонтерство», а также проекта по правовой защите студентов. Председатель МГЕР Антон Демидов тогда сообщил, что «Молодая гвардия» будет развивать политические проекты, отвечающие на запрос молодежи и общества в целом – политический активизм, «нешаблонные дебаты», взаимодействие с избирателями и развитие безопасного Интернета.

«С самого начала 2022 года магистральным направлением деятельности «Молодой Гвардии Единой России» стало волонтерство. С февраля наши активисты оказывают необходимую помощь переселенцам из ЛНР и ДНР, а 30 марта на Донбассе начал работу первый волонтерский отряд МГЕР и «Волонтерской Роты». Наши ребята раздавали гуманитарную помощь в Мариуполе даже в то время, когда в городе еще шли боевые действия. На данный момент через волонтерскую и гуманитарную миссии пошли более 1,5 тыс. человек, каждый из которых готов оказывать помощь нуждающимся. Эту работу ведем ежедневно и без выходных», – рассказал руководитель пресс-службы Молодой Гвардии «Единой России» Артем Ермаков.

Отдельно он сообщил, что в декабре в Мариуполь впервые отправились девушки – волонтеры МГЕР, которые работают в больнице интенсивного лечения, помогая врачам и пациентам. Девушки прошли курсы сестринского дела, которые несколько месяцев назад запустил партпроект «Женское движение Единой России» совместно с «Молодой Гвардией».

Также, по его словам, важным направлением была работа молодежи на выборах. «В 2022 году по итогам Единого дня голосования более 200 представителей МГЕР были избраны депутатами различных уровней. В том числе, в региональные парламенты были избраны трое представителей организации: председатель Антон Демидов в Пензенской области, руководители региональных отделений в Удмуртии Вячеслав Девятов и в Северной Осетии Сармат Шавлохов. Двое молодогвардейцев стали депутатами административных центров: в Горно-Алтайске – федеральный координатор по Сибири Роман Гордеев, в Курске – руководитель регионального отделения Дмитрий Березин», – поделился собеседник.

Еще одним осевым треком в прошедшем году была помощь студентам, отметил Ермаков. «Мы участвовали в мониторинге капитального ремонта студенческих общежитий. Также провели всероссийский опрос студентов, направленный на определение общих условий проживания в студенческих общежитиях. В нем приняли участие 36 тыс. человек. Более 18,5 тыс. опрошенных оценили их положительно. На данный момент мы запустили мониторинг стоимости проживания в студенческих общежитиях, где цены выросли после проведения ремонтных работ. Эту и другую деятельность со студентами мы будем продолжать и в 2023 году», – подчеркнул глава пресс-службы.

«Также МГЕР работает с молодежью и через проведение дебатов, в основном на региональном уровне. Например, в этом году дебаты проходили в Тюменской, Московской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Москве и других субъектах страны. Все эти направление помогают нашей молодежи реализовать свой потенциал, а вместе с тем – помогать людям, что очень важно на сегодняшний день», – резюмировал Ермаков.

По итогам всех мероприятий 2022 года можно сказать, что работа по развитию молодежной политики налажена и у законодательной, и у исполнительной власти в нашей стране, отмечал в беседе с газетой ВЗГЛЯД депутат Артем Метелев, глава профильного комитета Госдумы по молодежной политике. «Общая работа власти и ребят из молодежных НКО дала хорошие результаты, о которых заявлял и глава государства на заседании Госсовета», – подчеркивал парламентарий.

«Очевидно, что молодежная политика в РФ имеет системный характер», – резюмировала, в свою очередь, Разуваева. По оценке собеседницы, о приоритетности этого направления для нашего государства свидетельствует и создание «Движения первых», и декабрьское заседание Госсовета, посвященное работе с молодежью.

«Представьте, как это важно для всех молодых россиян, когда президент, главы субъектов, депутаты Госдумы и руководители профильных ведомств на последнем в году расширенном заседании Госсовета обсудили – как создать условия для самореализации молодежи и приняли ряд системных решений», – подчеркнула глава Росмолодежи.

Разуваева отметила: одним из критериев успешности работы государства с молодежью можно считать то, что за последние несколько лет доля молодых людей, которые верят в возможность реализации своих возможностей в России, выросла в два раза. Сейчас так считают почти 80% молодых россиян.

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