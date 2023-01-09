Овчинский: Разработка московской IT-компании помогла повысить производительность более чем 50 предприятий
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Московская компания «Энкост» разработала программное решение, которое помогло увеличить производительность более чем 50 российских предприятий, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Овчинский рассказал каналу «360», что сегодня спрос на продукцию продолжает расти, многие предприятия наращивают мощности, расширяют ассортимент продукции, а это ведет к дополнительным расходам. Новый IT-продукт, по его словам, помогает решать вопросы расширения производства или экономической целесообразности введения дополнительных смен.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы отметил, что сервис способен работать и как универсальная модель сбора данных, и интегрироваться в уже работающие на производствах системы управления деятельностью.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в Москве создана единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения.
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