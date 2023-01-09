 

Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста

09.01.2023, 12:00, Разное
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В 2008 году Киркоров написал песню Shady Lady для представительницы Украины на “Евровидении” Ани Лорак, которая в итоге заняла 2 место. После этого 30 мая 2008 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Киркорову звание народного артиста Украины за весомый личный вклад в развитие культурно-художественных связей Украины и Российской Федерации, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

“Приятно получить из рук президента Украины такую высокую награду, – признался тогда Филипп. – Я гордился, что я, россиянин, получил награду из рук президента другой страны за свой скромный российский вклад в развитие культуры Украины”.

В том же году он был назван “Человеком года на Украине”. Но прошло 14 лет, и 6 января 2023 года Киркоров был лишен всех званий и наград в рамках введенных СНБО Украины санкций против лиц, поддержавших проведение специальной военной операции.

Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и т. д.

Сам певец отреагировал на новость иронично: “Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя, Зеленский?”

Стоит заметить, что лишить звания Народного артиста Украины Филиппа Киркорова планировалось еще в марте 2022 года, когда Рада хотела наказать не только четвертого мужа Пугачевой, но и Игоря Крутого, Николая Баскова и Ани Лорак.

Интересно, что сама Алла Пугачева, которая получила гражданство Израиле и покинула Родину, никаких званий и наград на Украине никогда не получала.


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