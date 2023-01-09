 

Образ дня: Рита Ора в “голом” платье на пре-пати “Золотого глобуса”

09.01.2023, 11:50, Разное
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32-летняя поп-звезда Рита Ора сделала настоящее модное заявление — на закрытой вечеринке, предшествующей вручению премии “Золотой глобус”, она появилась в прозрачном кружевном платье сливового оттенка, демонстрирующем самые пикантные детали ее точеной фигуры. Соблазнительный образ Рита дополнила минималистичными черными босоножками на каблуке, сверкающем клатчем в тон обуви и массивными серьгами в виде сердец. 

На мероприятии певицу сопровождал супруг-режиссер Тайка Вайтити. Примечательно, что вечер был посвящен не только грядущему “Золотому глобусу”, но и дню рождению Элвиса Пресли. 

Недавно Рита опубликовала тизер новой романтической песни, которая, судя по всему, будет посвящена ее отношениям с Тайкой Вайтити. Они тайно поженились летом прошлого года. Сначала сестра Риты опубликовала фото Тайки с обручальным кольцом на пальце, а затем и сама певица засветила украшение на снимках в собственном микроблоге, а после этого, в сентябре, официально подтвердила, что они с возлюбленным теперь муж и жена.

Рита Ора и Тайка Вайтити познакомились в Австралии, когда певица снималась в “Голосе”, а режиссер работал над картиной “Тор: Любовь и гром”, и начали встречаться в марте 2021 года. До Тайки Рита встречалась с певцом Бруно Марсом, а Вайтити до 2018 года был женат на кинопродюсере Челси Уинстэнли, которая родила ему двух дочерей — 10-летнюю Те Хинекаху и 6-летнюю Матева Киритапу. 


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