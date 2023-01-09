 

Платье принцессы Дианы продадут на аукционе более чем за 5 миллионов рублей

09.01.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вечернее платье принцессы Дианы продадут на аукционе. Оно было выставлено на торги Sotheby’s и оценивается экспертами примерно в 80–120 тысяч долларов (от 5 до 8 миллионов рублей). Информация появилась на сайте нью-йоркского аукционного дома.

Платье из бархата баклажанового цвета было создано модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Оно декорировано тремя крупными золотыми пуговицами на спине. В 1991 году в этом образе Диана позировала вместе с принцем Чарльзом для официального снимка, сделанного лордом Сноудоном. В том же году художник Дуглас Хардинг Андерсон изобразил принцессу в платье на портрете, который выставили в Королевской больнице Марсдена, куда она жертвовала деньги. Также в 1997 году Диана появилась в этом наряде для фотосессии журнала Vanity Fair.

Затем знаменитое платье оказалось среди лотов, которые принцесса продавала на аукционе Christie’s за месяц до гибели. Его приобрели за 24 тысячи долларов. Все собранные в ходе торгов деньги отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

Напомним, что на днях в прессу просочились отрывки из мемуаров принца Гарри. В одном из фрагментов книги герцог Сассекский рассказал о том, что считал смерть своей матери, принцессы Дианы, инсценировкой. На момент трагической гибели Леди Ди герцогу Сассекскому было всего 12 лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.21 / EA анонсировала дополнение «Дворец» к игре The Sims 4

01.12.21 / Саратовская область присоединилась к программе «Больше, чем реабилитация»

25.05.22 / Экономический кризис в Афганистане может убить больше людей, чем 20 лет войны

03.06.21 / С юмором: звезда “Дневников вампира” Нина Добрев спровоцировала слухи о беременности

01.12.21 / Мнение: О секрете вакцины от Гамалеи

11.01.22 / Харламова госпитализировали с высокой температурой

28.09.21 / Россия наращивает поставки ракет класса «земля-воздух» в Турцию

10.02.22 / Год, когда правильный уход за собой очень важен: тенденции красоты и здоровья 2022-го

25.06.21 / В ответ на санкции Евросоюза Лукашенко повысил всех белорусов в воинском звании

01.09.20 / Рогатая змея из мифов американских индейцев могла реально существовавать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика