Платье принцессы Дианы продадут на аукционе более чем за 5 миллионов рублей

Вечернее платье принцессы Дианы продадут на аукционе. Оно было выставлено на торги Sotheby’s и оценивается экспертами примерно в 80–120 тысяч долларов (от 5 до 8 миллионов рублей). Информация появилась на сайте нью-йоркского аукционного дома.

Платье из бархата баклажанового цвета было создано модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Оно декорировано тремя крупными золотыми пуговицами на спине. В 1991 году в этом образе Диана позировала вместе с принцем Чарльзом для официального снимка, сделанного лордом Сноудоном. В том же году художник Дуглас Хардинг Андерсон изобразил принцессу в платье на портрете, который выставили в Королевской больнице Марсдена, куда она жертвовала деньги. Также в 1997 году Диана появилась в этом наряде для фотосессии журнала Vanity Fair.

Затем знаменитое платье оказалось среди лотов, которые принцесса продавала на аукционе Christie’s за месяц до гибели. Его приобрели за 24 тысячи долларов. Все собранные в ходе торгов деньги отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

Напомним, что на днях в прессу просочились отрывки из мемуаров принца Гарри. В одном из фрагментов книги герцог Сассекский рассказал о том, что считал смерть своей матери, принцессы Дианы, инсценировкой. На момент трагической гибели Леди Ди герцогу Сассекскому было всего 12 лет.