 

Макрон о Путине: человек «не неприятный», но он неправ

09.01.2023, 11:41, Разное
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Французский президент Эммануэль Макрон остаётся одним из немногих западных лидеров, поддерживающих связь с Владимиром Путиным. В эфире французского телевидения он заявил, что его российский коллега в личном общении не проявляет себя как неприятный человек, передаёт BFM TV. Вместе с тем Макрон поспешил уточнить, что аргументы, которые приводит Путин в оправдание спецоперации российских войск на Украине, не соответствуют действительности.


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире канала France 2 высказался об отношениях с Владимиром Путиным, с которым он с самого начала своего первого президентского срока старался сохранять тесный контакт, пишет BFM TV.

Как пишет сайт BFM, господин Макрон, отвечая на вопросы журналистов в качестве гостя передачи Les Rencontres du Papotin, в первую очередь упомянул личные качества российского лидера. «Во-первых, когда с ним встречаешься лично, он не кажется неприятным человеком — вот такой парадокс», — приводит канал слова французского президента.

Вместе с тем, когда речь зашла об украинском конфликте, Макрон резко раскритиковал российского коллегу, подчёркивается в материале BFM. «Я считаю, что начало боевых действий нельзя оправдать ничем», — сходу заявил лидер Франции.

«Он мне пытался объяснять, что Украина представляла для него угрозу, поскольку через неё европейцы и американцы хотели грозить безопасности России. Я думаю, что это неправда», — продолжил Макрон. 

«А если говорить по существу, он решил начать боевые действия для того, чтобы вернуть территории, вновь расширить Россию и вернуть очертания империи, которая когда-то существовала», — подытожил президент Франции.

Как напоминает обозреватель BFM TV, после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года Эммануэль Макрон был одним из немногих мировых лидеров, пожелавших сохранить прямую связь с российским президентом, что подтверждают многочисленные телефонные беседы, которые состоялись между двумя лидерами за последние восемь месяцев. Несмотря на то что французского президента за это сильно критиковали, он настаивал на том, что это необходимо для достижения мира между Россией и Украиной.

Вместе с тем французский президент беспрестанно демонстрировал свою поддержку как народу Украины, так и вооружённым силам этой страны, отмечает журналист BFM. Так, на этой неделе Франция стала первой западной страной, объявившей о поставках Киеву бронетехники, пишет автор.


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