В Бразилию вернулось спокойствие после путча сторонников Болсонару
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Сторонники проигравшего на выборах бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару попытались захватить штурмом правительственные здания столицы Бразилии, пишет Le Monde. Автор статьи сравнивает этот путч со штурмом Капитолия в Вашингтоне два года назад. Как и тогда, в Бразилии властям удалось успокоить ситуацию и взять её под контроль.
AP
В столицу Бразилии возвращается спокойствие после попытки восстания со стороны сторонников бывшего президента Болсонару, пишет Le Monde. Из-за нападения сотен активистов полиции пришлось эвакуировать конгресс, Верховный суд и президентский дворец Планалто.
«Мы найдём их всех, и все они будут наказаны так, что никто не посмеет с национальным флагом на спине или в майке бразильской команды притворяться патриотом, быть бразильцем и вот так поступать, — заявил победивший на выборах Лула да Силва. — Те, кто финансировал эти демонстрации, заплатят за эти безответственные и недемократические действия».
К ночи ситуацию удалось взять под контроль, хотя в окрестностях правительственных зданий оставалось немало участников беспорядков.
После долгого молчания бывший президент Жаир Болсонару написал в Twitter сообщение с осуждением протестов своих сторонников: «Мирный протест в законной форме является частью демократии. Однако грабежи и вторжения в общественные здания в том виде, в каком они происходят сегодня, а также те, что совершали левые силы в 2013 и 2017 годах, нарушают закон».
Но при этом Болсонару «отверг бездоказательные обвинения» победившего Лулы, который сказал, что именно он своими речами поощрил протестующих.
Министр юстиции и общественной безопасности Флавио Дино заявил на пресс-конференции поздно вечером в воскресенье, что правительственные учреждения полностью эвакуированы и арестовано более 200 человек. Он назвал протесты «путчистским терроризмом». В то же время губернатор федерального округа Бразилиа Ибанеис Роша заявил, что как минимум 400 человек были арестованы.
При этом Роша — сам союзник Болсонару, но он извинился перед президентом Лулой: «Мы отслеживали все эти движения вместе с министром Флавио Дино. Мы никогда бы не подумали, что эти демонстрации примут такие масштабы».
На видео и фотографиях, которые разошлись по соцсетям, видно, как несколько человек, разбив окно, проникли внутрь парламента Бразилии, а также как люди атакуют президентский дворец и Верховный суд. Похоже, что ущерб от этих протестов будет значительным. Сообщается о нападении на пятерых журналистов, в том числе на фотографа Agence France-Presse.
Автор статьи сравнивает эти протесты со штурмом Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Сторонники Болсонару уже проводили демонстрации после поражения своего лидера, перекрывали дороги. Они требовали вмешательства армии, чтобы не пустить Лулу снова в кресло президента, пишет Le Monde.
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