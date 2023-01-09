В Бразилию вернулось спокойствие после путча сторонников Болсонару

Сторонники проигравшего на выборах бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару попытались захватить штурмом правительственные здания столицы Бразилии, пишет Le Monde. Автор статьи сравнивает этот путч со штурмом Капитолия в Вашингтоне два года назад. Как и тогда, в Бразилии властям удалось успокоить ситуацию и взять её под контроль.



AP

В столицу Бразилии возвращается спокойствие после попытки восстания со стороны сторонников бывшего президента Болсонару, пишет Le Monde. Из-за нападения сотен активистов полиции пришлось эвакуировать конгресс, Верховный суд и президентский дворец Планалто.

«Мы найдём их всех, и все они будут наказаны так, что никто не посмеет с национальным флагом на спине или в майке бразильской команды притворяться патриотом, быть бразильцем и вот так поступать, — заявил победивший на выборах Лула да Силва. — Те, кто финансировал эти демонстрации, заплатят за эти безответственные и недемократические действия».

К ночи ситуацию удалось взять под контроль, хотя в окрестностях правительственных зданий оставалось немало участников беспорядков.

После долгого молчания бывший президент Жаир Болсонару написал в Twitter сообщение с осуждением протестов своих сторонников: «Мирный протест в законной форме является частью демократии. Однако грабежи и вторжения в общественные здания в том виде, в каком они происходят сегодня, а также те, что совершали левые силы в 2013 и 2017 годах, нарушают закон».

Но при этом Болсонару «отверг бездоказательные обвинения» победившего Лулы, который сказал, что именно он своими речами поощрил протестующих.

Министр юстиции и общественной безопасности Флавио Дино заявил на пресс-конференции поздно вечером в воскресенье, что правительственные учреждения полностью эвакуированы и арестовано более 200 человек. Он назвал протесты «путчистским терроризмом». В то же время губернатор федерального округа Бразилиа Ибанеис Роша заявил, что как минимум 400 человек были арестованы.

При этом Роша — сам союзник Болсонару, но он извинился перед президентом Лулой: «Мы отслеживали все эти движения вместе с министром Флавио Дино. Мы никогда бы не подумали, что эти демонстрации примут такие масштабы».

На видео и фотографиях, которые разошлись по соцсетям, видно, как несколько человек, разбив окно, проникли внутрь парламента Бразилии, а также как люди атакуют президентский дворец и Верховный суд. Похоже, что ущерб от этих протестов будет значительным. Сообщается о нападении на пятерых журналистов, в том числе на фотографа Agence France-Presse.

Автор статьи сравнивает эти протесты со штурмом Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Сторонники Болсонару уже проводили демонстрации после поражения своего лидера, перекрывали дороги. Они требовали вмешательства армии, чтобы не пустить Лулу снова в кресло президента, пишет Le Monde.