Вечный февраль

Каким был 2022 год. Фотографии Алексея Душутина.

23 февраля, флешмоб о признании независимости ДНР и ЛНР, организованный активистами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» на Дворцовой площади

24 февраля, задержания мирных протестующих в первый день начала СВО

27 февраля, задержания во время протеста якобы за несоблюдение санитарных норм, связанных с пандемией Covid-19

6 марта, задержания мирных протестующих против СВО. Появляются первые дела по введенной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»

6 марта, Z-символ на Невском проспекте

13 марта, задержанный на мирном протесте в автозаке

18 марта, несколько фотожурналистов задержаны у СК «Юбилейный», в котором проходил концерт «Za Россию!», посвященный восьмой годовщине присоединения Крыма

1 апреля, Москва, ВДНХ, выставка сельскохозяйственной техники из Беларуси — главного союзника России

27 апреля, инсталляция в центре Петербурга, составленная из логотипов компаний, ушедших с российского рынка

5 мая, баннер с изображением «бабушки Z», ставшей символом госпропаганды

9 мая, МакДональдс за неделю до полного ухода из России

9 мая, празднование Дня Победы, основные элементы пропаганды — Z-символ и слоган «Своих не бросаем»

12 июня, открытый в Лахте памятник Петру I

12 июня, башня Лахта Центра, в цветах триколора в День России

31 июля, празднование дня Военно-морского флота

21 сентября, митинг против частичной мобилизации

23 сентября, митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на площади Петропавловской крепости

15 декабря, новогодняя елка у исторического парка «Россия — Моя история»

24 декабря, похороны бойца ЧВК «Вагнер» на Белоостровском кладбище

24 декабря, Белоостровское кладбище

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