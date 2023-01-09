Вечный февраль
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Каким был 2022 год. Фотографии Алексея Душутина.
23 февраля, флешмоб о признании независимости ДНР и ЛНР, организованный активистами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» на Дворцовой площади
24 февраля, задержания мирных протестующих в первый день начала СВО
27 февраля, задержания во время протеста якобы за несоблюдение санитарных норм, связанных с пандемией Covid-19
6 марта, задержания мирных протестующих против СВО. Появляются первые дела по введенной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»
6 марта, Z-символ на Невском проспекте
13 марта, задержанный на мирном протесте в автозаке
18 марта, несколько фотожурналистов задержаны у СК «Юбилейный», в котором проходил концерт «Za Россию!», посвященный восьмой годовщине присоединения Крыма
1 апреля, Москва, ВДНХ, выставка сельскохозяйственной техники из Беларуси — главного союзника России
27 апреля, инсталляция в центре Петербурга, составленная из логотипов компаний, ушедших с российского рынка
5 мая, баннер с изображением «бабушки Z», ставшей символом госпропаганды
9 мая, МакДональдс за неделю до полного ухода из России
9 мая, празднование Дня Победы, основные элементы пропаганды — Z-символ и слоган «Своих не бросаем»
12 июня, открытый в Лахте памятник Петру I
12 июня, башня Лахта Центра, в цветах триколора в День России
31 июля, празднование дня Военно-морского флота
21 сентября, митинг против частичной мобилизации
23 сентября, митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на площади Петропавловской крепости
15 декабря, новогодняя елка у исторического парка «Россия — Моя история»
24 декабря, похороны бойца ЧВК «Вагнер» на Белоостровском кладбище
24 декабря, Белоостровское кладбище
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Источник: Новая газета
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