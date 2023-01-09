 

В Аргентине чуть не линчевали эмигранта из России, который публично пропагандировал вегетарианство

09.01.2023, 11:33, Разное
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В крупнейшем стейк-хаусе Буэнос-Айреса напали на 27-летнего россиянина, который призывал посетителей отказаться от употребления мяса.

Мужчина пришёл в ресторан в пятницу вечером, когда там ужинали более 200 человек. Выйдя в центр зала, он выкрикнул несколько лозунгов о пользе вегетарианства, после чего начал подходить к посетителям ресторана и показывать фотографии телят, из которых приготовлены стейки.

– Несколько человек спросили у него, откуда он и почему говорит в Аргентине по-английски. Этот безумец ответил, что он приехал из России, чтобы открыть нам глаза на наш неправильный образ жизни, – рассказал один из свидетелей инцидента.

Действия россиянина не нашли понимания у местных жителей – на него напали сразу с нескольких сторон, несколько раз ударили его стульями, а затем повар едва не изрубил его тесаком. Бунтарю порекомендовали «отказываться от мяса в другом месте, а лучше на другом континенте». От госпитализации пострадавший отказался, а полиции заявил, что не имеет претензий к своим оппонентам.

По информации газеты «La Nación», мужчина прибыл в Буэнос-Айрес из Москвы весной 2022 года, в августе он получил ВНЖ в Аргентине и работает дизайнером в одной из местных компаний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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