Россиянам рассказали, как обезопасить данные своих смартфонов в случае их потери

SIM-карту смартфона можно защитить, сохранив пароль. Это позволит защитить личную информацию даже в случае потери телефона. Борис Лопатин – старший эксперт по расследованию мошеннических инцидентов компании “МегаФон”.

Если пароль SIM-карты не защищен, любой человек может получить доступ к любой услуге, привязанной к вашему номеру. Этого можно избежать, если зайти в настройки телефона и выбрать опцию “SIM PIN”. Лопатин пояснил, что пароль для SIM-карты не должен совпадать с кодом блокировки на экране.

Эксперт пояснил, что если пароль для SIM-карты не установлен, телефон может быть заблокирован. В салон можно взять с собой паспорт. Симку”, которая является оригинальным номером, заменят на новую. В нем также содержится список услуг, которыми ранее пользовался владелец. Также желательно использовать смартфон, который поддерживает цифровые SIM-карты. Для этого потребуется QR-код, чтобы установить ее на свое устройство.