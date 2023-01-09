 

Российские студенты построили нейронную сеть для поиска взрывчатки в общественных местах

09.01.2023, 11:30, Разное
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Студенты Казанского государственного энергетического университета разработали интеллектуальную систему, которая ищет опасные предметы в общественных местах. Об этом пишет RT.

Нейронная сеть способна вычислять потенциально опасные объекты, представляющие угрозу здоровью и жизни людей. “Мы создали интеллектуальную систему SBA (Scan Based Access), которая совместима со всеми типами сканеров”, – пояснил студент третьего курса. Сканер сканирует вещи человека, когда он входит в учреждение. Затем программа анализирует и определяет источник опасности. Он передает эту информацию в SBA, которая, в свою очередь, направляет их в зону дополнительного досмотра.

Создатели нейросетей утверждают, что их творение повысит безопасность в общественных местах, так как система устраняет человеческий фактор при распознавании объектов.


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