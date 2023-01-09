Российские студенты построили нейронную сеть для поиска взрывчатки в общественных местах

Студенты Казанского государственного энергетического университета разработали интеллектуальную систему, которая ищет опасные предметы в общественных местах. Об этом пишет RT.

Нейронная сеть способна вычислять потенциально опасные объекты, представляющие угрозу здоровью и жизни людей. “Мы создали интеллектуальную систему SBA (Scan Based Access), которая совместима со всеми типами сканеров”, – пояснил студент третьего курса. Сканер сканирует вещи человека, когда он входит в учреждение. Затем программа анализирует и определяет источник опасности. Он передает эту информацию в SBA, которая, в свою очередь, направляет их в зону дополнительного досмотра.

Создатели нейросетей утверждают, что их творение повысит безопасность в общественных местах, так как система устраняет человеческий фактор при распознавании объектов.