Бастрыкин поручил завести дело против актера Смольянинова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, выступившего с антироссийскими заявлениями.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее Смольянинов дал интервью, в котором заявил, что хотел бы «воевать за Украину». Он призвал покаяться, уезжать из РФ и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».

Кроме того, артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».

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