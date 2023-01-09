Бастрыкин поручил завести дело против актера Смольянинова
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, выступившего с антироссийскими заявлениями.
Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее Смольянинов дал интервью, в котором заявил, что хотел бы «воевать за Украину». Он призвал покаяться, уезжать из РФ и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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