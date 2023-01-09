Минсельхоз Турции: Лишь 5,4% вывезенного с Украины зерна доставлено бедным странам

Почти 17 млн тонн сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации «зерновой сделки». Лишь 5,4% от общего объема продовольствия доставлено бедным странам, сообщил глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи.

По словам Киришчи, на 8 января по зерновому коридору на 633 судах вывезено 16,9 млн тонн сельхозпродукции и лишь 5,4% из этого объема доставлено бедным странам, передает ТАСС.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала свыше 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Большая часть зерна направляется в беднейшие страны.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.

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