Редкий выход: Кайя Гербер и Остин Батлер на ужине Louis Vuitton x W Magazine

Одну из самых красивых звездных пар — 21-летнюю супермодель Кайю Гербер и 31-летнего актера Остина Батлера — редко можно заметить на светских мероприятиях. В минувшие выходные влюбленные решили сделать исключение и, наряду с другими знаменитыми гостями, вместе посетили гала-ужин Louis Vuitton и W Magazine в Лос-Анджелесе.

На мероприятии Кайя появилась в черном лаконичном платье в бельевом стиле, а дополнила образ минималистичными украшениями и крошечной сумочкой в тон. Остин же позировал для фото в классическом черном костюме и расстегнутой до середины груди белой рубашке.

О романе Кайи Гербер и звезды “Элвиса” Остина Батлера заговорили в декабре 2021 года. Сначала их заметили на романтическом свидании в Лос-Анджелесе, а позже на связь с прессой вышли инсайдеры, которые подтвердили, что у пары все серьезно. Впрочем, сами влюбленные не спешили с официальными заявлениями.

В мае 2022-го дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера пришла поддержать своего нового возлюбленного на премьере байопика База Лурмана “Элвис”. Кайя решила приободрить избранника и страстно поцеловала его прямо на глазах у сотен гостей. Ранее Кайя Гербер встречалась со звездой “Эйфории” Джейкобом Элорди. Их отношения продлились около года. Остин Батлер же ранее крутил роман с Лили-Роуз Депп, дочерью Ванессы Паради и Джонни Деппа.