 

Пушилин: Линию соприкосновения в ДНР необходимо отодвинуть от крупных городов

09.01.2023, 10:20, Новости дня
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Работа ПВО, а также контрбатарейная борьба в Донецкой народной республике усилена с целью отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин в эфире канала «Россия 24» заявил, что ВСУ в новогодние праздники продолжали обстрелы территории ДНР, в частности, огонь велся по Старобешевской и Зуевской ТЭС, передает ТАСС.

По данным врио главы республики, ВСУ стремятся причинить жителям ДНР как можно больший ущерб, причем их целями становятся наиболее уязвимые места. Поэтому российская сторона наращивает работу ПВО, усиливает контрбатарейную работу, сообщил Пушилин.

«Наша главная задача – отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов», – заключил Пушилин.

Ранее в понедельник в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские военные освободили село Бахмутское.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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