ЕКА: Доступ Европы к космосу может быть под угрозой из-за кризиса с пусковыми установками
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Независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой из-за кризиса в секторе пусковых установок и отсутствия конкурентноспособности в сфере развития услуг по запуску спутников сообщил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.
Как сообщил Ашбахер в интервью Financial Times, Европа должна восстановить отсутствующую в настоящее время конкурентоспособность на рынке пусковых установок, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, гендиректор ЕКА считает, что для сохранения конкурентоспособности необходим рыночно-ориентированный подход, что означало бы предоставление частному сектору большей власти решать, где и как строить европейские пусковые системы.
Ашбахер хочет, чтобы ЕКА провело реформу в стиле НАСА, при которой оно покупает определенные услуги, а не управляет разработкой систем.
Как информирует Financial Times, заявления Ашбахера прозвучали на фоне неудачи с запуском в декабре европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру.
Ранее Ашбахер заявил, что Совет ЕКА решил прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
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