 

Как изменится российский рынок вторичной недвижимости в 2023 году

09.01.2023, 9:20, Разное
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Новогодние и рождественские выходные подошли к концу, россияне вышли на работу. Рынок недвижимости тоже активизировался. Однако в января покупателей вторичного жилья намного меньше, чем продавцов, поэтому в первом месяце 2023 года стоит ждать изменений в виде снижения цен.

Об этом рассказал представитель компании “Этажи” Сергей Зайцев. В интервью газете “Известия” он подчеркнул, что собственники квартир в краткосрочном периоде будут готовы предложить потенциальным клиентам скидки.

По словам эксперта, сегодня в России дисконт на вторичном рынке недвижимости в среднем достигает шести процентов. Однако чаще всего в объявлениях скидки не прописываются. Специалист отметил, что собственники жилья стремятся продать свое имущество по максимально высокой цене.

Наиболее привлекательными лотами, по словам эксперта, являются квартиры, от которых собственники пытаются избавиться в срочном порядке. В этом случае дисконт может доходить до четверти изначальной цены.

Специалист по недвижимости подчеркнул, что на вторичном рынке такие квартиры обычно скупают в качестве инвестиций. Покупатели делают в них ремонт и перепродают с наценкой. Доходность при быстрой перепродаже может достигнуть 25%.

Кроме того, Сергей Зайцев отметил, что в феврале ситуация на вторичном рынке недвижимость может вновь изменится. По его словам, после очередных индексаций социальных выплат покупатели с материнским капиталом повысят спрос на жилье.


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