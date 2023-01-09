 

“Запасной”: принц Гарри раскрыл правду о второй семье

09.01.2023, 9:20, Разное
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На днях на полках
книжных магазинах появится шокирующая новинка. Принц Гарри, некогда наследник
британской короны, а ныне, по словам британской прессы, взбунтовавшийся
мятежник выпускает мемуары. Название говорит само за себя — “Запасной”.

Уже сейчас
известны некоторые подробности из содержания провокационной книги. Так, Принц Гарри
раскрыл в ней правду о второй семье. Выяснилось, что после трагической гибели Принцессы
Дианы, матери Принца, тогда еще мальчик сблизился с семейной парой журналистов
и продюсеров Майка Холдинга и Тани Дженкинс.

Впервые они
встретились в Ботсване, когда Принц Гарри приехал в эту страну. Семейная пара,
по словам Гарри, помогла ему в первые месяцы после трагедии. Сейчас, спустя 15
лет с первого визита, мужчина продолжает тепло любить африканскую страну.

“У меня есть
вторая семья здесь. Компания близких друзей, которая буквально вытащила
меня”, — рассказывает муж Меган Маркл.

Пока неизвестно,
как к такому откровению отнесется жена Принца Гарри. Меган Маркл уже успела
прославиться своими заявления о королевской семье. Возможно, после выхода книги
последует новая волна негатива по отношению к семейной чете.


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