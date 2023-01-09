“Запасной”: принц Гарри раскрыл правду о второй семье

На днях на полках

книжных магазинах появится шокирующая новинка. Принц Гарри, некогда наследник

британской короны, а ныне, по словам британской прессы, взбунтовавшийся

мятежник выпускает мемуары. Название говорит само за себя — “Запасной”.

Уже сейчас

известны некоторые подробности из содержания провокационной книги. Так, Принц Гарри

раскрыл в ней правду о второй семье. Выяснилось, что после трагической гибели Принцессы

Дианы, матери Принца, тогда еще мальчик сблизился с семейной парой журналистов

и продюсеров Майка Холдинга и Тани Дженкинс.

Впервые они

встретились в Ботсване, когда Принц Гарри приехал в эту страну. Семейная пара,

по словам Гарри, помогла ему в первые месяцы после трагедии. Сейчас, спустя 15

лет с первого визита, мужчина продолжает тепло любить африканскую страну.

“У меня есть

вторая семья здесь. Компания близких друзей, которая буквально вытащила

меня”, — рассказывает муж Меган Маркл.

Пока неизвестно,

как к такому откровению отнесется жена Принца Гарри. Меган Маркл уже успела

прославиться своими заявления о королевской семье. Возможно, после выхода книги

последует новая волна негатива по отношению к семейной чете.