“Запасной”: принц Гарри раскрыл правду о второй семье
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На днях на полках
книжных магазинах появится шокирующая новинка. Принц Гарри, некогда наследник
британской короны, а ныне, по словам британской прессы, взбунтовавшийся
мятежник выпускает мемуары. Название говорит само за себя — “Запасной”.
Уже сейчас
известны некоторые подробности из содержания провокационной книги. Так, Принц Гарри
раскрыл в ней правду о второй семье. Выяснилось, что после трагической гибели Принцессы
Дианы, матери Принца, тогда еще мальчик сблизился с семейной парой журналистов
и продюсеров Майка Холдинга и Тани Дженкинс.
Впервые они
встретились в Ботсване, когда Принц Гарри приехал в эту страну. Семейная пара,
по словам Гарри, помогла ему в первые месяцы после трагедии. Сейчас, спустя 15
лет с первого визита, мужчина продолжает тепло любить африканскую страну.
“У меня есть
вторая семья здесь. Компания близких друзей, которая буквально вытащила
меня”, — рассказывает муж Меган Маркл.
Пока неизвестно,
как к такому откровению отнесется жена Принца Гарри. Меган Маркл уже успела
прославиться своими заявления о королевской семье. Возможно, после выхода книги
последует новая волна негатива по отношению к семейной чете.
Смотреть комментарии → Комментариев нет