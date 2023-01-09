Прокремлевское мнение: НАТО потерпит поражение в войне с Россией и ее союзниками (которых нет)

Североатлантический альянс «самым парадоксальным образом» потерпит поражение в случае войны с Россией и ее союзниками, считатет специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини.

Дини в интервью французскому новостному порталу Atlantico отметил, что США и Европа в лучшем случае добьются пирровой победы, то есть победят формально, но с «дикими потерями», прежде всего с ущербом для своего авторитета, передает РИА «Новости».

При этом Россия, Китай, КНДР, Иран, Индия и Турция одержат победу, если объединятся (что совсем невероятно – Турция член НАТО), уверен эксперт. По его словам, следует остановить «враждебное наступление» Москвы и ее единомышленников.

В случае поражения Запада, продолжил эксперт, возникнет настоящий многополярный мир, и к власти придут страны с настоящей демократией, а не старые ведущие мировые державы.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО.

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