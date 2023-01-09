Rzeczpospolita: Польша будет вынуждена поднять зарплаты шпионам в связи с ситуацией на Украине

Ситуация в Украине вынудила Польшу поднять шпионам зарплаты, сообщила обозреватель издания Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.

По ее словам, украинский конфликт показал, что в Польше сформировано недостаточное финансирование польской разведки и контрразведки касательно и ресурсов, и кадров, передает РИА «Новости» со ссылкой Rzeczpospolita.

Также Кацпшак отметила, что страна этим планирует мотивировать разведчиков прекратить череду увольнений. По словам депутата польского сейма Адама Шлапка, у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы, а их роль «крайне важна».

Кацпшак подсчитала, что с началом конфликта в Украине в агентстве разведки увеличились потребности, в то время как бюджет на 2022 год сократился почти на 20%.

Как отметил экс-сотрудник разведки Томаш Бронись, большинство жен даже не знают, чем занимаются мужья, не знают об этом и друзья сотрудников разведки.

«Приходится врать ради дела. Это сложно и обременительно. И компенсацией, безусловно, должны быть высокие зарплаты», – отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России.

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