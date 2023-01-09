Росреестр: Впервые в истории официально установлена граница между Хабаровским и Приморским краями

Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 км, сообщили в пресс-службе Росреестра.

Как рассказал глава управления Росреестра по Приморью Евгений Русецкий, описательная часть границы была готова давно, но при сравнении кадастровых и картографических материалов обоих регионов обнаружились расхождения в границах пяти особо охраняемых территорий регионального значения и 37 участков, которые были урегулированы в ходе переговоров. Теперь между соседними регионами официально установлена граница, которая внесена в единый госреестр, передает РИА «Новости».

Граница длиной 1142 километра проходит через леса, горные хребты, реки, Транссибирскую магистраль и автодорогу А-370.

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