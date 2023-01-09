 

Полёты на Луну, Юпитер и астероиды — CNN рассказал о космических планах на 2023 год

09.01.2023, 8:59, Разное
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В 2023 году ожидается множество космических новинок. Так, космический корабль отправят к Юпитеру искать там следы жизни. NASA объявит имена членов экипажа, который полетит на Луну. Также планируется миссия по изучению астероида, который похож на ядро разрушившейся планеты, пишет CNN.


AP

В этом году космическую сферу ждёт много всего интересного, пишет на своём сайте CNN. Причём порадуют новыми программами и NASA, и Европейское космическое агентство.

Так, в прошлом году первая миссия программы NASA Artemis началась с успешного полёта без экипажа вокруг Луны. Пилотируемый полёт теперь ожидают весной 2024 года, но имена четырёх членов экипажа обещали объявить в начале этого года.

У NASA есть планы разместить на Луне роботизированные посадочные модули. Это должно помочь им в изучении лунного ландшафта и радиационной среды, а также в поиске ресурсов, которые можно было бы добывать на Луне и использовать для исследования более глубоких слоёв космоса.

Европейское космическое агентство планирует запустить корабль, который три года будет исследовать Юпитер и три его спутника — Ганимед, Каллисто и Европу. Считается, что все они имеют океаны под покрытыми льдом корками, и ученые хотят выяснить, пригодны ли они для жизни. Кроме того, учёных интересует, существовала ли когда-либо жизнь в системе Юпитера, как этот газовый гигант формировал свои спутники и как формировался сам Юпитер. Корабль достигнет Юпитера только в июле 2031 года.

В новом году, возможно, Boeing предложит миру космическое такси. Компания уже десять лет работает над созданием космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС и обратно, и на апрель 2023 года запланирован первый запуск с экипажем на борту.

А Crew Dragon от SpaceX планирует запустить уже седьмую миссию астронавтов. Компании стремятся как можно больше астронавтов запустить в космос до того момента, как МКС выведут из эксплуатации.

Новинки в ракетостроении ждут сразу от нескольких компаний. SpaceX планирует осуществить первый орбитальный запуск своего гигантского космического корабля Starship, который, в частности, может быть в дальнейшем использован для отправки первых людей на Марс. Ракета Vulcan Centaur, разработанная United Launch Alliance, как ожидается, взлетит в начале этого года. Ракета New Glenn от компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin — чуть позже. К тому же ожидаются запуски новых ракет меньшего размера, специально предназначенных для вывода лёгких спутников на орбиту Земли.

Космический корабль NASA в этом году, как ожидают, должен доставить коллекцию камней и почвы с околоземного астероида Бенну. Если корабль будет по-прежнему в хорошем состоянии, его отправят и дальше изучать астероиды. А полученные образцы, как рассчитывают учёные, раскроют информацию о формировании и истории нашей Солнечной системы, а также об астероидах, которые могут столкнуться с Землёй.

В октябре космический корабль должен направиться ещё к одному астероиду, металлическому, в рамках миссии Psyche. Он находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и там множество разных металлов. Учёные считают, что это может быть остаток металлического ядра планеты или кусок первичного материала, который никогда не плавился. Если это действительно ядро, изучать его — «словно заглянуть в самое сердце планеты, похожей на Землю», пишет автор статьи.

Помимо всего вышеперечисленного, в 2023 году ожидаются миссия NASA по мониторингу тропосферных выбросов и загрязнения, которая будет ежечасно измерять загрязнение над Северной Америкой. Также учёные будут исследовать космические рентгеновские объекты, тёмную энергию, количество воды на Луне. А ещё они запустят из Антарктиды воздушный шар размером больше футбольного поля, чтобы изучить причины прекращения звездообразования в некоторых галактиках, пишет CNN.

 


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