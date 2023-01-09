В Нидерландах опубликовали карту сокровищ нацистов на сумму почти £16 млн

Национальный архив Нидерландов обнародовал более 1300 документов времён Второй мировой войны. Среди них карту, на которой отмечено место, где немецкие солдаты зарыли клад стоимостью примерно в £15,85 млн, пишет The Guardian. Впрочем, эксперты не уверены, что сокровища удастся отыскать, учитывая, что власти Голландии предприняли уже три неудачные попытки.



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Когда в последние дни Второй мировой войны нацисты бежали из оккупированной Европы, четверо немецких солдат зарыли клад с золотыми монетами и драгоценностями в сельской местности в Голландии. И, как отмечает The Guardian, спустя почти 80 лет надежды найти сокровища возродились после того, как Национальный архив Нидерландов обнародовал более 1300 исторических документов, в том числе карту, на которой крестом отмечено место, где они зарыты.

Считается, что сокровища — четыре ящика с монетами, часами, ювелирными изделиями, бриллиантами и другими драгоценными камнями — в 1945 году стоили не менее 2 или 3 миллионов нидерландских гульденов, что сейчас составляет около £15,85 млн.

«Множество исследователей, журналистов и археологов-любителей очень заинтересованы и взволнованы», — отмечает советник Национального архива Аннет Ваалкенс.

Однако совсем другой вопрос — сможет ли кто-нибудь из них найти клад. Среди документов времён Второй мировой войны, обнародованных архивом, есть и досье толщиной 7 см, в котором рассказывается о бесплодных попытках голландского государства найти награбленные нацистами сокровища после войны.

Исследователи считают, что клад был зарыт в апреле 1945 года, когда немецкие солдаты спасались бегством из Арнема в Восточных Нидерландах. По словам Ваалкенс, солдаты испугались и зарыли ящики с сокровищами в корнях тополя на глубине 70-80 см недалеко от деревни Оммерен, примерно в 40 км от Арнема.

О них могли так и никогда не узнать, если бы не «болтливый немецкий солдат Хельмут С.», который помогал зарыть клад. Национальный архив принял решение скрыть полное имя солдата, так как Хельмут, родившийся в 1925 году, ещё может быть жив. Из трёх других солдат двое не пережили войну, а ещё один, как считается, просто исчез.

После войны Хельмут попал в поле зрения голландских властей в Берлине, так как, по словам Ваалкенс, был весьма «болтлив». Они передали информацию в Beheersinstituut, Голландский институт управления активами и имуществом, который отвечает за управление имуществом людей, пропавших во время Второй мировой войны. Тогда Хельмут рассказывал, что его сослуживцы распихали по карманам монеты и драгоценности, разбросанные по улице после бомбардировки отделения банка Rotterdamsche в Арнеме в августе 1944 года. Позже они спрятали богатства в цинковые ящики из-под боеприпасов.

В 1946-47 годах в Beheersinstitut трижды искали клад. Первые поиски не увенчались успехом, так как земля была промёрзшей. Второй раз их подвели примитивные металлоискатели того времени. В третий раз специально для поисков зарытых богатств из Германии привезли Хельмута С., но и эта попытка не увенчалась успехом.

Как отмечает The Guardian, точно неизвестно, кто составил карту, но предполагается, что это сделал один из немецких солдат. После того как Хельмут С. передал карту, она попала в архив Beheersinstituut с оговоркой, что её не обнародуют в течение многих лет, чтобы защитить финансовые интересы настоящих владельцев награбленного.

Голландские чиновники выдвигали несколько теорий, почему клад до сих пор не удалось отыскать. Возможно, сокровища выкопал местный житель, который стал свидетелем того, как немцы их закапывали, а может, тот самый таинственный выживший немецкий солдат. Другие подозревали американцев. Так, во время третьей попытки поиска сотрудники Beheersinstituut встретили двух американских офицеров и заметили, что почва в этом районе была взрыхлена.

По словам доцента кафедры истории в Университете Неймегена имени святого Радбода Утрехтского Йооста Розендаля, мародёрство было обычным делом во время войны. В октябре 1944 года как минимум пять банков в Арнеме были разграблены немецкими солдатами. А после освобождения города в апреле 1945 года ещё один банк ограбили солдаты в британской форме, среди которых был один голландец.

При этом Розендаль полагает, что Хельмут С. неправильно понял рассказ своих сослуживцев о том, как они нашли драгоценности. Версия Хельмута о том, что они наткнулись на них на улице после бомбардировки в августе 1944 года, «не может быть правдой», потому что Арнем в том месяце не бомбили. Историк считает, что солдаты могли украсть драгоценности в ноябре 1944 года, когда немецкие войска подожгли банк Rotterdamsche в Арнеме.

Розендаль сомневается, что сокровища когда-либо удастся найти, так как район вокруг Оммерена подвергся сильной бомбардировке в ночь на 24 апреля 1945 года. Он подозревает, что тайник был «разрушен этой бомбардировкой», в результате чего местные жители нашли клад. Ещё одна его версия — немцы перевезли клад в другое место.

Однако в Национальном архиве надеются, что поиски клада всё же могут увенчаться успехом после публикации карты и других документов. «Я очень надеюсь, что он всё ещё там. И когда его откопают, возможно, мы найдём законных владельцев», — приводит The Guardian слова Ваалкенс.