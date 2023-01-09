“Большие шансы” – К попавшему в реанимацию в тяжелом состоянии Михалкову подобралась смерть

Новый год для звезды российского кинематографа начался тяжело, а для его поклонников пугающе. Сразу после праздника мэтр попал в больницу в тяжелом состоянии. О том, как и почему Никита Михалков оказался в медучреждении ходит разная информация.

Некоторые источники утверждают, что у народного артиста РСФСР диагностировали коронавирус, а также пневмонию. Также отмечается, что режиссер почувствовал себя плохо за два дня до госпитализации: его атаковали кашель, одышка и тошнота, после чего он самостоятельно вызвал врачей скорой помощи.

Вместе с тем молчание прервали представители Никиты Михалкова, заявив, что он заболел гриппом. Врачи тем временем, анализируя распространившиеся по Сети данные, дают свои прогнозы. Журналисты пообщались с терапевтом Ириной Ярцевой, которая сказала, что риски ухода из жизни звезды кинематографа минимальные, однако смерть к нему все же подобралась.

Исход, по мнению специалиста, зависит от многих факторов. Одни из главных – фоновые заболевания и вида пневмонии. Если они накладываются друг на друга, то риск смерти все же есть.

“Большие шансы, никаких проблем нет. Но если это обычая пневмония”, – сказала Ирина Ярцевая.

При этом врач добавила, что в целом в этом заболевании ничего страшного нет, и у Никиты Михалкова тот случай, когда шансов на выздоровление значительно больше.