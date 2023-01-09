Опасность для всей Земли! Насекомые вымирают очень быстрыми темпами

Насекомые – самая разнообразная группа организмов на планете, находятся в бедственном положении – недавние исследования показывают, что популяции насекомых сокращаются беспрецедентными темпами.

В 1960-х годах, когда Дэвид Вагнер был маленьким ребенком, он любил бегать по ферме своей семьи в Миссури, США, со стеклянной банкой в руке, собирая в нее мерцающих светлячков.

“Когда эта балка наполнялась, ее можно было поставить ночью у кровати”, – рассказывает Вагнер, который ныне работает энтомологом в Университете Коннектикута.

Теперь все это исчезло и земли, где находилась ферма его семьи, теперь застроена новыми домами и ухоженными газонами. А любимые светлячки Вагнера – как и многие насекомые по всему миру – в значительной степени исчезли в ходе событий, которые ученые называют глобальным апокалипсисом насекомых.

Поскольку деятельность человека быстро преобразует планету, глобальная популяция насекомых сокращается беспрецедентными темпами – до 2% в год. В условиях вырубки лесов, использования пестицидов, искусственного светового загрязнения и изменения климата этим живым существам приходится сейчас очень нелегко. А ведь от их деятельности зависит существование множества сельскохозяйственных культур, цветов и другие животные.

“Насекомые – это основная пища птиц и рыб. Они – ткань, связывающая воедино все пресноводные и наземные экосистемы по всей планете”, – говорит Вагнер.

Легко думать, что у насекомых все в порядке. В конце концов, они все еще почти повсюду — ползают по кронам лесов, зарываются в почву, скользят по поверхности пресноводных прудов или, конечно же, порхают по воздуху.

С точки зрения разнообразия насекомые не имеют себе равных, представляя две трети из более чем 1,5 миллионов зарегистрированных видов животных в мире, и, по словам ученых, еще миллионы насекомых, вероятно, до сих пор неизвестны науке.

Для сравнения, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), существует примерно 73 тысячи видов позвоночных – от людей до птиц и рыб — и они составляют менее 5% от известного животного мира.

Важность насекомых для окружающей среды нельзя недооценивать, говорят ученые. Насекомые имеют решающее значение для пищевой сети, питая птиц, рептилий и млекопитающих, таких как летучие мыши. Для некоторых животных жуки – просто лакомство. Растительноядные орангутаны с удовольствием поглощают термитов, а люди регулярно используют в пищу порядка 2 тысяч видов насекомых.

Но насекомые – это гораздо больше, чем просто пища. Фермеры зависят от этих существ, опыляющих посевы и обрабатывающих почву, чтобы сохранить ее здоровой. Насекомые опыляют более 75% мировых сельскохозяйственных культур.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BioScience, в США насекомые оказывают услуги, стоимость которых в 2006 году оценивалась примерно в 57 миллиардов долларов в год. Исследование показало, что одни только навозные жуки приносят животноводческой отрасли США около 380 миллионов долларов в год за их работу по измельчению навоза и обработке почвы на пастбищах.

“С меньшим количеством насекомых у нас было бы меньше пищи. Мы бы увидели снижение урожайности всех этих культур”, – говорит эколог Дейв Гоулсон из Университета Сассекса.

В природе около 80% диких растений полагаются на насекомых для опыления.

“Если количество насекомых продолжит сокращаться, ожидайте довольно серьезных последствий для экосистем в целом – и для людей”, – говорит Гоулсон.

Описывая прогулку по заповедному тропическому лесу Гуанакасте в Коста-Рике, эволюционный эколог Даниэль Янзен в 2019 году писал:

“Исчезла паутина, которая десятилетия назад опутывала эти листья. Исчезли ночные искорки в листьях, отражающиеся от тысяч глаз паука-ликозида”.

Согласно исследованию, опубликованному в феврале 2020 года в журнале Biological Conservation, за последние 150 лет мир потерял от 5% до 10% всех видов насекомых, или от 250 000 до 500 000 видов. Эти потери продолжаются, хотя оценки разнятся из-за неоднозначных данных, а также неопределенности в отношении того, сколько всего насекомых существует.

“В тропиках насекомых может быть чрезвычайно трудно идентифицировать, потому что их гораздо больше видов, чем (мы) привыкли считать. В радиусе 100 километров от моего жилища в национальном парке на северо-западе Коста-Рики обитает больше видов, чем во всей Европе”, – рассказал Янзен, профессор Пенсильванского университета, в интервью агентства Рейтер.

Незнание того, что именно происходит, затрудняет обнаружение проблемы. Один анализ, опубликованный в апреле 2020 года в журнале Science, показал, что планета теряет около 9% своей популяции наземных насекомых каждое десятилетие.

В другой статье, опубликованной в январе 2021 года, была предпринята попытка нарисовать более четкую картину, обобщив более 80 исследований насекомых, и было обнаружено, что численность насекомых сокращается примерно на 1-2% в год. Для сравнения, численность человеческой популяции растет чуть менее чем на 1% в год.

“Даже при минимуме в 1% в год всего за 40 лет мы потеряем более трети видов насекомых и трети особей – треть всего древа жизни будет потеряна”, – говорит Вагнер.

Но реальность, скорее всего, еще хуже. По его словам, команда Вагнера предложила “невероятно консервативную” оценку потерь, отметив, что многие исследования насекомых проводятся в охраняемых районах, таких как природные заповедники. Деградированные сельскохозяйственные угодья или города, вероятно, обнаружат гораздо меньше насекомых.

Гибель насекомых нельзя объяснить какой-то одной причиной. Популяции сталкиваются с одновременными угрозами – от потери среды обитания и промышленного земледелия до изменения климата. Избыток азота из сточных вод и удобрений превратил водно-болотные угодья в мертвые зоны, искусственное освещение заливает ночное небо, а рост городских районов привел к увеличению бетонных покрытий.

“До недавнего времени потеря земли была единственной главной причиной спада. Но изменение климата становится гораздо более серьезной и зловещей угрозой из-за высыхания частей планеты, которые были хронически влажными. И это абсолютно катастрофично для многих насекомых”, – говорит Вагнер.

Интродукция неместных растений, которые могут доминировать в новых условиях, также нанесла вред насекомым. Поскольку многие насекомые эволюционировали, чтобы питаться или удобрять один конкретный вид растений, разрушение растительного мира может иметь огромный эффект.

К примеру, вид моли Tegeticula опыляет знаменитые калифорнийские “деревья Джошуа” (юкка коротколистная) и эта юкка является единственным источником пищи для потомства моли. Если “деревья Джошуа” исчезнут, то исчезнет и мотылек. И наоборот.

Следующие группы насекомых находятся в особой опасности вымирания:

1) Пчелы и в целом отряд перепончатокрылых: По данным МСОП, к находящимся под угрозой исчезновения шмелям относятся 28% видов в Северной Америке и 24% в Европе. За последние 20 лет ареал шмеля с ржавыми заплатками в Северной Америке сократился на 87%.

Колонии медоносных пчел в США, которые перевозятся на грузовиках через всю страну для опыления огурцов, миндаля и других коммерческих культур, неуклонно сокращаются на протяжении десятилетий: сейчас их насчитывается около 2,7 миллиона по сравнению с примерно 6 миллионами в 1947 году.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже предупредила, что сокращение численности пчел угрожает глобальной продовольственной безопасности.

2) Бабочки и мотыльки (отряд чешуекрылых). Многие популяции моли и бабочек также испытывают трудности из-за потери среды обитания, а также пестицидов и гербицидов. По состоянию на 2010 год почти треть местных видов бабочек в Европе сокращалась, и, по данным МСОП, 81 из 482 видов на континенте считался находящимся под угрозой исчезновения или близким к ней.

Согласно исследованию, опубликованному в марте 2021 года в журнале Science, на западе Соединенных Штатов количество отдельных бабочек неуклонно сокращается в течение последних четырех десятилетий со скоростью около 1,6% в год.

Культовая бабочка-монарх – один из видов, попавших в беду. Более высокие осенние температуры, вызванные изменением климата, могут препятствовать периоду зимней спячки бабочек, известному как диапауза. Таким образом, вместо того, чтобы замедляться в преддверии зимы, эти насекомые дольше бодрствуют, расходуют больше энергии и в конечном итоге умирают от голода, говорят ученые.

В июле мигрирующий монарх был добавлен в глобальный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП.

3) Жуки (отряд жесткокрылых): Тигровые жуки, часть семейства жужелиц, живут в песчаных прибрежных норах. Будучи чувствительными к изменениям, они являются хорошими видами-индикаторами состояния окружающей среды. Сегодня около 15% видов и подвидов тигровых жуков в США находятся в состоянии упадка или считаются очень редкими. Природоохранные организации частично обвиняют внедорожники в разрушении личиночных нор жуков.

Светлячки также могут вскоре погаснуть. По данным природоохранной группы Xerces Society, 14 из 128 видов светлячков, составляющих семейство отряда жуков, находятся под угрозой исчезновения в США и Канаде. Городское световое загрязнение, которое считается частично ответственным, может сбить с толку светлячков, которые полагаются на свою собственную ночную биолюминесценцию для привлечения партнеров и отпугивания хищников.

4) Пресноводные насекомые: По данным МСОП, 16% оцененных видов стрекоз и стрекозок находятся под угрозой исчезновения, а около 10% находятся в упадке.

В то время как научное исследование, проведенное в апреле 2020 года, отметило сокращение численности насекомых на суше, оно показало, что пресноводные насекомые восстанавливаются со скоростью 11% в десятилетие в целом, отчасти благодаря законодательству о чистой воде, принятому в Европе и Соединенных Штатах.

Но ситуация ухудшается в Южной и Юго-Восточной Азии, где многие водно-болотные угодья были расчищены под посевы. Сегодня более четверти стрекоз и стрекозок региона находятся под угрозой исчезновения.

Как уходят насекомые, так уходят и их хищники. В Северной Америке почти все певчие птицы кормят насекомых своим детенышам, но с 1970 года численность птиц в Соединенных Штатах и Канаде сократилась на 29%, или примерно на 2,9 миллиарда, что, по мнению ученых, связано с уменьшением количества насекомых в мире.

Некоторые исследования также связывают использование инсектицидов со снижением численности ласточек, домашних куниц и стрижей.

“Природа просто очень медленно разрушается. Когда насекомые исчезают, мы теряем ветви и побеги древа жизни. Мы разрываем его на части. И мы оставляем после себя очень упрощенное и уродливое дерево”, – говорит Вагнер.