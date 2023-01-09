 

Рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился к доллару и к евро

09.01.2023, 7:35, Новости дня
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Курс рубля в начале утренних торгов понедельника растет к доллару и евро, слабеет юаню, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 72,05 рубля (минус 7 копеек), евро – до 76,15 рубля (минус 2 копейки), курс юаня вырос до 10,47 рубля (плюс 3 копейки). При этом на старте торгов курс доллара повышался на 8 копеек, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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