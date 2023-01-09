Заместитель мэра украинского города Каменского Чернышев заявил о нехватке денег на снос памятника Брежневу

Власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег, сообщил заместитель мэра Александр Чернышев.

Чернышев заявил, что «не хватает средств», а снос памятника потребует дополнительного финансирования. По его словам, «в период военного положения» средства тратятся на финансирование «мер территориальной обороны, безопасность населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирование бюджетной сферы, коммунальных предприятий». Вопрос о сносе памятника собираются рассмотреть после завершения военных действий, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, в Харькове снесли памятники председателю Совета Министров СССР Николаю Тихонову и писателю Николаю Островскому, в Днепре (Днепропетровске) демонтировали памятники ученому Михаилу Ломоносову и Герою Советского Союза Александру Матросову. Бюст поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске. В Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову.

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