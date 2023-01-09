 

Заместитель мэра украинского города Каменского Чернышев заявил о нехватке денег на снос памятника Брежневу

09.01.2023, 7:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег, сообщил заместитель мэра Александр Чернышев.

Чернышев заявил, что «не хватает средств», а снос памятника потребует дополнительного финансирования. По его словам, «в период военного положения» средства тратятся на финансирование «мер территориальной обороны, безопасность населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирование бюджетной сферы, коммунальных предприятий». Вопрос о сносе памятника собираются рассмотреть после завершения военных действий, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, в Харькове снесли памятники председателю Совета Министров СССР Николаю Тихонову и писателю Николаю Островскому, в Днепре (Днепропетровске) демонтировали памятники ученому Михаилу Ломоносову и Герою Советского Союза Александру Матросову. Бюст поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске. В Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.21 / Ученые рассказали, что будет, если астронавт улетит в космос

08.01.21 / В Лондоне объявлен режим ЧС из-за коронавируса

26.11.20 / Предсказана погода в Москве на выходных на фоне циклона «Таня»

25.08.20 / В РФ создадут квантовый компьютер с облачным доступом

18.12.20 / В мире вакцину от коронавируса получило более 1 млн человек – Bloomberg

12.06.21 / Право полететь в космос с Безосом продали за $2,8 млн

31.03.21 / В Харькове от COVID-19 умер двухмесячный ребенок

02.06.22 / Финляндия собралась проявить настойчивость в вопросе вступления в НАТО

27.07.21 / ЕС вакцинировал 70% взрослых одной дозой прививки от COVID

23.07.20 / Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика