Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России

Группа «Викинг» Вооруженных сил РФ уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.

Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».

В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».

—