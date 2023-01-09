Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России
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Группа «Викинг» Вооруженных сил РФ уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.
Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».
В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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