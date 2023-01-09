Пекин отменяет карантин для путешественников в преддверии китайского Нового года

Несмотря на сообщения о росте заболеваемости, Китай принял решение отменить часть въездных ковидных ограничений, оставив в силе лишь требования о наличии ПЦР-теста и ношения масок, пишет Bloomberg. Ожидается, что большая часть прибывающих будут попадать на материк через Гонконг, поэтому местные власти повышают квоты на въезд и надеются на окончательную отмену пандемийных правил, сообщается в материале.



AP

С воскресенья Китай отменяет карантин для прибывающих из-за границы — это последний шаг в процессе отказа властей от политики «нулевого ковида», которая вкупе с высокими ценами на билеты и редкими рейсами была существенным препятствием для путешественников, пишет Bloomberg. При этом многие страны, напротив, вновь ввели ограничения для приезжающих из КНР, где теперь наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. Любому желающему въехать в Поднебесную по-прежнему необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более двух суток назад. Однако существенное ослабление пограничного контроля в преддверии местного Нового года ознаменует массовый приток возвращающихся домой представителей диаспоры, многие из которых не видели родных и близких несколько лет.

«Готовность к путешествиям среди китайцев начала быстро восстанавливаться, но нужно ещё время», — приводит издание слова Чэн Синя, руководителя отдела исследований в области досуга и транспорта Китая из UBS Securities. Открытие страны не несёт больших рисков, поскольку подварианты BQ и XBB относятся к известному штамму «омикрон», а новых штаммов и мутаций обнаружено не было, отметил главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью. Ожидается, что большая часть въезжающих будет прибывать с территории Гонконга, учитывая ограниченное количество прямых рейсов в материковые города из других стран. Местные власти поспешили увеличить квоту прибывающих до 60 тыс. человек в день, которым затем будет разрешено продолжить путешествие во внутренний Китай. При этом ещё порядка 50 тыс. квот были выделены для пересекающих сухопутную границу, отмечает автор материала.

Глава администрации Гонконга Джон Ли сказал, что следующим шагом будет отмена квот, однако не уточнил планируемую дату: «Правительство надеется достичь полной нормализации с точки зрения открытия границы с материком. Я надеюсь, что это будет как можно скорее», — подчеркнул Ли во время общения с журналистами на железнодорожном погранпереходе Лок Ма Чау между Китаем и Гонконгом. Что касается возобновления посещения Китая с туристическими и деловыми целями, то в ближайшем будущем требование отрицательного ПЦР-теста и практически повсеместного ношения масок могут стать сдерживающими факторами. Как бы то ни было, Китай упраздняет ограничения, введённые ещё в конце 2019 года после вспышки вируса в Ухани, и присоединился к остальному миру, резюмирует Bloomberg.