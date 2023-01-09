Оппозиция пригрозила Берлину перекрыть «денежный кран» из-за новогодних беспорядков

Немецкая оппозиционная партия «Христианский социальный союз» предложила наказать Берлин за неспособность обеспечить порядок в столице в новогоднюю ночь, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Её лидеры считают, что нападения мигрантов на сотрудников правоохранительных органов и пожарной охраны свидетельствуют об отсутствии у местных властей политической воли и желания соблюдать законность. И за это им нужно перекрыть «денежный кран».



AP

После массовых беспорядков в новогоднюю ночь в Берлине немецкая оппозиционная партия «Христианский социальный союз» предъявила властям столицы серьёзные обвинения в неспособности обеспечить законность и правопорядок, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. У них нет для этого политической воли и желания, заявил глава фракции ХСС в бундестаге Александр Добриндт и в качестве наказания предложил перекрыть Берлину «денежный кран».

«Мы знаем, что в Европе все страны должны обеспечить соблюдение норм правового государства. Если этого не происходит в той степени, в какой требует сообщество, могут быть приняты финансовые санкции, — пояснил Дорбриндт. — А то, что работает в Европе, может, конечно же, сработать и в Германии». В качестве возможного рычага денежного давления он предложил использовать механизм бюджетного перераспределения между землями.

Вместо разговоров об интеграции, социальной работе и запрете пиротехники нужно говорить об обеспечении законности и правопорядка, подчеркнул Дорбриндт. Речь идёт о наказаниях и их осуществлении. «Преступников, применявших чрезмерное насилие», необходимо наказать самым суровым образом.

Примеров того, что берлинский сенат не справляется со своей работой, масса, подчеркнул лидер ХСС Маркус Зёдер. Так дальше продолжаться не может, настаивает он. Государству и полиции приходится отступать, что только вдохновляет хулиганов. Сотрудникам правоохранительных органов не хватает политической поддержки, денег и снаряжения. «Сенат в Берлине не смог даже выборы организовать — как же он всерьёз сможет обеспечить безопасность граждан?» — добавил Зёдер.

В новогоднюю ночь в нескольких немецких городах полицейские и пожарные подверглись нападениям с использованием пиротехнических средств, напоминает издание. Сильнее всего они пострадали от атак мигрантов в Берлине. Нарушители возводили баррикады, в некоторых случаях заманивали сотрудников в засады. Даже опытные пожарные сообщают о качественно новом уровне агрессивности и насилия. Всего в новогоднюю ночь пострадало 15 спасателей, в том числе и добровольцы.