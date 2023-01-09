Православные святыни России: 7 популярных мест

Ответ лежит на поверхности. Неважно, где вы находитесь.

Главное — что у вас внутри. Если живете смиренно, то есть с миром в сердце, в любом

месте почувствуете святость и благодать. Ну а православным любителям паломнического туризма,

“Дни.ру” представляют 7 популярных локаций для посещения.

Кижи

Музей-заповедник под открытым небом “Кижи” — это

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится на острове в Карелии, а

добираться до него комфортнее по Онежскому озеру в теплое время года. Из

Петрозаводска регулярно ходят судна на подводных крыльях, обратный путь

аналогичен. По прибытии вам гарантирован вид как на знаменитой заставке Windows XP с зеленой травой и голубым

небом, а также экскурс в историю религиозного быта 18 века. Если вы еще не

видели объект деревянного зодчества с 22 куполами церкви без единого гвоздя,

добро пожаловать! Не забудьте заказать экскурсионную программу, посетить православную службу, послушать колокольный звон и сделать шикарные фото.

Валаам

Если решите посетить Кижи, то плыть на Валаам сам Бог велел!

Однако без пересадок из того же Петрозаводска добраться не выйдет. Летом сесть

на “метеор” или теплоход можно в городе Сортавала или в Приозерске.

Туры с проживанием на территории Валаамского монастыря есть и зимой, так что

все в ваших руках. Что касается однодневного визита — вы однозначно побываете в

одном из самых намоленных и впечатляющих мест России. Если повезет, послушаете

концерт легендарного хора и утолите голод в трапезной монастыря. А еще возле

обители есть лес, рядом живут православные благочестивые люди, а местные гиды

заворожат вас так, что забудете смотреть часы.

Троице-Сергиева Лавра

Москвичам в эту святую обитель добираться проще всего. От

Ярославского вокзала ходит электричка, также есть варианты проезда автобусом, а

на личном авто проехать придется всего 70 км. Для тех православных, кто не ищет легких

путей, из столицы есть пешая тропа в 120 км, но это уже на любителя. В лавре

можно посетить богослужения, подняться на колокольню, заказать экскурсии на

любой вкус. Отдельная роскошь — мастер-классы для детей и взрослых, ведь при

лавре есть несколько мастерских. А еще посетителям доступны источники и лавка

монастырских продуктов.

Дивеево

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

считается Четвертым Уделом Пресвятой Богородицы на земле. Якобы это место она

взяла под свое покровительство. Паломники посещают это место, чтобы приложиться

к мощам преподобного Серафима Саровского. Село Дивеево расположено в

Нижегородской области. Если нет возможности добраться на личном транспорте, то

проще всего ехать на поезде до Арзамаса или Нижнего Новгорода, а далее на

автобусе. Если самостоятельный путь кажется сложным, местные турагентства

набирают православные группы для визита в обитель.

Покровский женский монастырь

Он расположен в Москве на Таганской улице в районе Абельмановской заставы. В отличие от нашумевшего Храма Христа

Спасителя и собора на Красной площади, в этот монастырь православные едут за чудесами. Главная

святыня – честные мощи блаженной Матроны Московской. До Покровского монастыря

легко добраться на авто, а на метро так вообще без пробок — выход в пяти

минутах ходьбы.

Оптина Пустынь

Оптинский монастырь расположен в Калужской области, ориентир

— город Козельск, хотя и от него придется ехать либо на авто, либо на

маршрутном такси. Православные посещают Оптину Пустынь ради храмов на лоне природы, ради мощей преподобного Амвросия и преподобного

Нестора Оптинского. На территории есть источники, где можно набрать воды.

Псково-Печерский монастырь

Один из самых выдающихся мужских монастырей России, а

также один из самых старых. Он был основан еще в 15 веке, и с тех пор ни разу

не закрывался. Псково-Печерский монастырь — это как минимум архитектурный

шедевр. Ландшафт, местоположение, атмосфера — здесь поражает все. Обитель

образована на месте пещерного скита, поэтому паломников и туристов приглашают в

“Богом зданные пещеры”. Чтобы попасть в православную обитель, направляйтесь в

город Печоры Псковской области, это практически на границе с Эстонией.