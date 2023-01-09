 

Глава парламента Крыма Константинов назвал возможным смещение границ спецоперации на запад

09.01.2023, 6:10, Новости дня
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Граница проведения специальной военной операции в Украине может быть существенно смещена на запад, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов отметил, что по мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой нужно будет остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально, передает РИА «Новости».

«Скажем, мы не можем оставить на поругание сатанистам святыни Киева, не имеем права допустить геноцид и культурную или лучше сказать – бескультурную ассимиляцию русских на Украине, обязаны добиться твердых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать. Вот как далеко на запад для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России, настолько они и должны быть отодвинуты», – сказал глава парламента.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад сделал все возможное, чтобы мирный вариант урегулирования конфликта на Украине не был найден.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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