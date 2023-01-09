В ЛНР рассказали об обучении детей минно-взрывному делу украинскими военными в рамках «патриотических игр»

В оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов, сообщила военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР.

В частности, найдена программа утвержденной министерством образования Украины игры «Сокiл» («Джура»). В документах на сайте игры «четко прописано, что они борются с Россией». В качестве ожидаемого результата указаны «виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп». «Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх?» – приводит слова военнослужащей РИА «Новости».

Ее сослуживец продемонстрировал найденную на территории базы «разгрузку шахида». Сообщается, что с этим муляжом дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. Военный сказал, что на базе «находился инструктор по минно-взрывному делу». По его словам, «дети в 12 лет у них уже умеют взрывать», им «рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей».

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