 

В ЛНР рассказали об обучении детей минно-взрывному делу украинскими военными в рамках «патриотических игр»

09.01.2023, 6:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов, сообщила военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР.

В частности, найдена программа утвержденной министерством образования Украины игры «Сокiл» («Джура»). В документах на сайте игры «четко прописано, что они борются с Россией». В качестве ожидаемого результата указаны «виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп». «Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх?» – приводит слова военнослужащей РИА «Новости».

Ее сослуживец продемонстрировал найденную на территории базы «разгрузку шахида». Сообщается, что с этим муляжом дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. Военный сказал, что на базе «находился инструктор по минно-взрывному делу». По его словам, «дети в 12 лет у них уже умеют взрывать», им «рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.22 / Таяние вечной мерзлоты в Арктике значительно ускорит глобальное потепление

28.07.20 / Возможна ли военная агрессия России в отношении Украины сегодня?

03.10.22 / Глава Евросовета объявил о намерении стран ЕС усилить санкции против России

17.07.20 / Стало известно о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области

02.09.21 / Быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 «йота» и «лямбда» разработали в России

05.01.22 / На Донбассе сохраняется режим тишины

16.08.20 / Махонин: Музей истории пермского баскетбола можно считать по-настоящему народным

18.03.21 / Назван процент правильно расшифровавших аббревиатуру СССР россиян

25.06.20 / Обнаружен фальшивый сайт электронного голосования

29.07.20 / В РФ предложили конфисковать «серые» доходы чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика