 

BFM TV – французы воруют из «Макдоналдса» многоразовую посуду

09.01.2023, 6:08, Разное
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Французские «Макдоналдсы» перешли на многоразовую посуду, однако некоторые посетители начали её воровать, передаёт BFM TV. Поставщики указывают, что в каждый предмет встроены GPS-чипы, однако данные собираются в информационных целях, а для сокращения потерь будут налаживать информирование клиентов.

Новый рожок для картофеля фри, новая чаша для наггетсов и новые стаканчики. В 2023 году подносы «Макдоналдса» поменяли свой вид.

После еды нужно вернуть посуду, но некоторые предпочитают не уходить с пустыми руками.

ФРАНЦУЗ: Ну, я взял это, потому что мне нравится. Буду использовать как пепельницу.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я взяла рожок для большой порции картошки фри и маленький стаканчик.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Я думаю, хорошо бы их сохранить. Было бы здорово достать их через десять лет и сказать: «Вот, раньше в «Макдоналдсе» такие были».

В Бельфоре на входе в ресторан висит предупреждение для посетителей: «В нашу посуду встроены GPS-чипы. С ней уходить нельзя: вам придётся объясняться с полицией».

Поставщики новой посуды объясняют, что возможность отслеживать местоположение контейнеров носит лишь информационный характер.

БЕНЖАМЕН ПЕРИ, основатель компании Pyxo: За каждым контейнером закреплён уникальный идентификатор, который наносится либо в виде QR-кода, либо для некоторых брендов в виде чипа RFID. Задача в том, чтобы проследить за этими контейнерами во время их использования и циклов, которые они будут проходить, чтобы оценить влияние на экологию. Также мы оценим, как будет меняться доля потерянных контейнеров в зависимости от введённого способа информирования.

ЖУРНАЛИСТ: Вы сможете найти дом того человека, который ушёл с рожками для картошки фри?

БЕНЖАМЕН ПЕРИ: Нет, задача отслеживания совсем не в этом.

По словам поставщиков, украденные контейнеры составят лишь малую часть потерь. Сеть ресторанов быстрого питания намерена усилить информирование посетителей для сокращения краж и недопонимания.

Дата выхода в эфир 05 января 2023 года.


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