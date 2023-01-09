Das Erste – Германия спасена, но экономия продолжается — глава немецкого регулятора исключил опасность нехватки газа этой зимой

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что опасность дефицита газа в Германии этой зимой миновала. По его словам, в настоящее время газохранилища страны «заполнены более чем на 90 процентов». При этом Мюллер призвал жителей Германии не отказываться от экономии на отоплении или принятии душа: речь идёт не только о цене, но и о «духе солидарности».



AP

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что опасность дефицита газа в Германии этой зимой миновала. «Несмотря на всю оставшуюся неопределённость, я не думаю, что этой зимой что-то пойдёт не так», — отметил он. Мюллер предполагает, что к концу зимы газохранилища Германии будут заполнены более чем на 50%. «Сейчас мы концентрируемся на следующей зиме», — подчеркнул глава регулятора, передаёт Das Erste.

По словам Мюллера, с Рождества Федеральное сетевое агентство настроено всё более оптимистично: «Газохранилища заполнены более чем на 90 процентов — заслуживающая внимания величина, поскольку в январе мы редко достигали таких высот».

К началу февраля федеральное правительство Германии поставило перед собой цель заполнить газохранилища на 40%. «Никогда не говори никогда, но да: предположение, что мы не достигнем этой цели, нереалистично», — отметил Мюллер.

Тем не менее Мюллер предупредил о том, чтобы жители Германии не прекращали экономить, например, на отоплении или принятии душа. «Это было бы не только очень дорого, но и противоречило бы духу солидарности, — заявил он. — В конце концов, увеличение потребления газа также приводит к повышению цен на газ для энергоемкой промышленности, которая, наконец, может снова наверстать упущенное после летнего скачка цен».

Мюллер ожидает, что колебания цен, которые в последнее время резко упали, в скором времени прекратятся. «Сейчас газ снова стоит столько же, сколько в декабре 2021 года», — подчеркнул Мюллер.

«Можно предположить, что мы вышли на ценовое плато, на которое мы можем рассчитывать в течение следующего года — двух лет», — заявил Мюллер. Однако, по его словам, есть три основных фактора риска: возможное похолодание следующей зимой, рост потребления газа в Китае и угроза безопасности газовой инфраструктуры, пишет Das Erste.