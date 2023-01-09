 

Рождество Христово: традиции и приметы 7 января

09.01.2023, 5:05, Разное
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Официальное название торжества в Русской православной церкви
— Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа. Это один из господских двунадесятых праздников. У
католиков и протестантов позиция другая. Они отмечают Рождество Христово
ежегодно 25 декабря.

Вокруг обычая праздновать
Рождество Христово сложилась целая история. Самостоятельный праздник начал
появляться только с 4 века. Прежде гонения стесняли свободу верующих, и
традиция вспоминать чудо рождения сына Божьего объединялась с Богоявлением. В
апокрифе “Апостольские постановления” прямо указывается, что
Рождество следует отмечать в 25-й день десятого по счету месяца от марта.

Но сегодня в России
признают верной дату 7 января. Православные доверяют древнему календарю Юлия
Цезаря, а католики и протестанты ориентируются на григорианский календарь,
который введен в 16 веке, соответствует астрономическому и считается более
точным. Вопрос о том, что Рождество Христово всем приверженцам религии следует
отмечать в один и тот же день, поднимался не раз, но практической реализации не
получил. Для совещательного органа РПЦ, внешняя и внутренняя стороны церковной
жизни взаимосвязаны, поэтому смена даты праздника может расцениваться как
посягательство на его глубинные составляющие.

Что нельзя делать 7 января

Священнослужители
предупреждают, что гадания и оккультные ритуалы для христианина неприемлемы, в
том числе на Рождество Христово. Кроме того, 7 января 2023 года не желательно
ходить на кладбище, в храмах даже отменяется
церковное поминовение усопших.

Какой праздник без подарков? Сегодня нельзя жадничать.
А еще нельзя злиться, вредить живым существам и совершать дурные деяния. Иисус Христос
завещал: “Какою
мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам”. То есть Бог
воздаст за все – за добро и за зло.

Традиции и
приметы

В этот день принято радоваться и пребывать в благости. По
традиции люди веселятся в кругу родных и близких людей, а затем ходят в гости
или принимают гостей у себя. 7 января многие посещают церковь, чтобы попросить
у Всевышнего сил для духовного очищения. Рождество Христово — идеальное время,
чтобы искренне попросить прощения и простить обиды другим. Чем больше благих
деяний сегодня вы сделаете и чем больше богоугодных улыбок подарите, тем лучше.

Интересны и приметы в великий православный праздник.
По преданию, если Рождество Христово выпадает на субботу, как 7 января 2023
года, то конец зимы будет дождливым. Детям, родившимся в это
день, предрекают счастливую жизнь, а купленной вещи сулят долгую
службу.


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