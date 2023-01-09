 

Болсонару осудил вторжение своих сторонников в правительственные здания в Бразилии

09.01.2023, 4:47, Новости дня
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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, сторонники которого вторглись в правительственные здания в столице страны, заявил, что подобные действия нарушают закон.

Болсонару в Twitter заявил, что мирные акции, которые проводятся «законной форме» – это «часть демократии». Но «грабежи и проникновения в общественные здания», которые произошли в Бразилии, по его словам, «нарушают установленный порядок». При этом он отверг заявления новой бразильской администрации о том, что каким-то образом связан с беспорядками, передает ТАСС.

Тем временем губернатор Федерального округа Ибанейс Роша попросил прощения у президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также глав законодательной и судебной власти. Он сообщил, что задержаны «более 400 человек, которые поплатятся за совершенные преступления». Кроме того, губернатор назвал беспорядки «террористическими актами».

Лула да Силва заявил: «Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят». Президент во время беспорядков находился в Сан-Паулу и сейчас возвращается в Бразилиа.

Напомним, в столице Бразилии произошли столкновения между сторонниками Болсонару и полицией, участники беспорядков прорвались в президентский дворец, здания парламента и верховного суда. Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице. Отметил, что Болсонару даже не стал дожидаться окончания президентства, когда покинул Бразилию в конце декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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