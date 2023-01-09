 

Греция заявила о 44 вторжениях турецких ВВС в ее воздушное пространство за сутки

09.01.2023, 4:47, Новости дня
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В воскресенье ВВС Турции 44 раза вторгались в национальное воздушное пространство Греции, сообщил греческий генштаб национальной обороны.

Как сообщается, воздушные границы над Эгейским морем, в частности, нарушали разведывательный военно-транспортный самолет CN-235 и два беспилотника. Один раз ВВС Турции пролетели над островом Канделюсса.

Генштаб заявил, что «во всех случаях турецкие самолеты были опознаны и перехвачены греческими истребителями». Греция заявила, что десятки вторжений в греческое воздушное пространство произошли и 6 января, когда в стране отмечали праздник Крещения Господня, передает ТАСС со ссылкой на EPT1.

Напомним, катера береговой охраны Турции и Греции устроили стрельбу в Эгейском море. Президент Турции Тайип Эрдоган потребовал, чтобы Греция отказалась от «антитурецких» планов в Эгейском море. Греция заявила, что никаких «антитурецких» планов у нее нет, они лишь защищает свой суверенитет и свои суверенные права.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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