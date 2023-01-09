В результате стрельбы ранение получил председатель Сената Гаити Ламбер

Председатель Сената Гаити Жозеф Ламбер госпитализирован, он получил ранение в результате вооруженного нападения, сообщают СМИ.

Неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, напали на машину Ламбера, когда тот вышел с заседания парламента. Ранение 61-летний Ламбер получил от разбившегося стекла. Один из его телохранителей получил огнестрельные ранения. О состоянии политика не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на Gazette Haiti.

Напомним, социально-политический кризис на Гаити продолжается не первый год, но обострился после убийства президента Жовенеля Моиза. В результате выросло влияние бандитских группировок.

В ноябре кортеж посольства США в Гаити попал под обстрел. В конце октября посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ввести войска в страну в связи с угрозой захвата власти бандами.

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