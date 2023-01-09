Zeit – поставки оружия на Украину обнажают разногласия между Германией и Францией, но до кризиса в отношениях ещё далеко

Нескоординированные заявления Берлина и Парижа о поставках оружия на Украину дали повод усомниться во франко-германском сотрудничестве, пишет Die Zeit. Как считает издание, было бы лучше, если бы главы двух государств договорились о совместных поставках и теснее координировали политику в отношении России. Но не каждое самостоятельное решение или действие Франции или Германии стоит считать кризисом, считает автор статьи.



AP

От французских журналистов и политиков можно было услышать определённое удовлетворение, которое отразилось и в выборе слов: «Германия теперь должна последовать примеру». Или: «Париж оказывает давление на Берлин». И действительно: всего через два дня после того как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках танков на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц также анонсировал передачу немецких БМП Marder, передаёт Die Zeit.

И, конечно же, эти шаги дали повод усомниться во франко-германских отношениях: «Почему Германия и Франция не выступают вместе в один день с общим европейским посланием?» — спросил Армин Лашет, депутат бундестага от ХДС и вице-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы от Германии.

Как считает издание, было бы лучше и желательнее, если бы главы двух государств договорились о совместных поставках и поставили крест на одиночных усилиях. «Ухаживания» канцлера Германии за китайскими инвесторами вызвали критику в Париже, а заявление Эммануэля Макрона о том, что РФ должна получить «гарантии безопасности» для мирных переговоров, вызвало удивление в Берлине. Решение Шольца о строительстве «оборонного щита» на сумму €200 миллиардов для защиты компаний и потребителей от последствий резкого роста цен на энергоносители французы сочли «эгоистичным».

Европе и двум странам в долгосрочной перспективе было бы выгоднее координировать свои усилия, а не действовать в одиночку при каждом удобном случае. Это уже давно предполагало бы более тесную координацию политики в отношении России, а также европейской долговой политики или энергетической политики, где Германия полагается на наносящий ущерб климату уголь, а Франция на ядерный парк, который давно перестал работать. Совместное производство возобновляемых источников энергии, которое в идеале должно было начаться два десятилетия назад, внесло бы свой вклад. Вместо этого Франция зависит от российского урана для своих атомных электростанций, а Германия — от китайских солнечных батарей.

Велика вероятность того, что вскоре появятся новые вызовы. Но не каждое самостоятельное решение или действие стоит считать кризисом. Гораздо важнее общие представления о главных проблемах современности: таких, как изменение климата или растущая бедность, от которой страдают и Франция, и Германия. Прежде всего, это требует взаимопонимания. Как однажды выразился бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, его соотечественники должны понимать, что немцы — это не просто французы, которые говорят по-немецки. И наоборот, пишет Die Zeit.