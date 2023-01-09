Welt – в НАТО назревает раскол из-за степени вовлечённости в конфликт на Украине

Некоторые члены НАТО, в том числе и Германия, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине — даже если стране придётся пойти на территориальные уступки, пишет Die Welt. Польша и другие восточные члены альянса хотят ослабить Москву в долгосрочной перспективе и сделать её «недееспособной». Как считает издание, иногда первым даже приходится удерживать Польшу от слишком активного военного вмешательства в конфликт.



AP

Одна из типичных фраз ведущих польских политиков: «В этой войне, спровоцированной Россией, может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — заявил Матеуш Моравецкий на заседании так называемого Люблинского треугольника в Киеве. В ноябре премьер-министр Польши встретился там со своими коллегами из Литвы и Украины, пишет Die Welt.

Это заявление входит в основной репертуар польских политиков. РФ должна «потерпеть поражение» или даже «тяжёлое поражение», — резюмирует позицию всей варшавской политической элиты либеральный публицист Ярослав Куиш.

Польские политики каждый день говорят то, что официальные лица в Германии или Франции обычно не осмеливаются сказать, и тем самым обозначают одну из военных целей: а именно, что РФ должна быть «максимально ослаблена».

«Наша цель — остановить Россию раз и навсегда. Мы не должны идти на мелкий компромисс, — заявил в интервью Die Welt высокопоставленный дипломат министерства иностранных дел Польши, пожелавший остаться неназванным. — Перемирие на условиях РФ приведёт лишь к затишью в боевых действиях, которое продлится до тех пор, пока РФ снова не соберётся с силами. Это не в наших интересах».

Речь идёт не только о риторических разногласиях между политическими лидерами Польши и западноевропейских стран НАТО. Заявления премьер-министра Моравецкого и президента Анджея Дуды являются выражением солидной политики. Потому что Польша считается самым важным европейским сторонником Украины.

Мало того, что страна приняла большинство украинских беженцев, она идёт в авангарде антироссийских санкций и начала вооружать украинскую армию ещё до начала конфликта. Среди прочего Варшава заранее отправила в Украину современные гаубицы, беспилотники, сотни боевых танков и другую тяжёлую технику. Кажется, иногда партнёрам по НАТО даже приходится удерживать Польшу от слишком активного военного вмешательства в конфликт на Украине.

Примером тому стала польская инициатива по передаче Украине 28 истребителей МиГ-29 через несколько дней после начала конфликта. Ходят слухи, что Варшава даже подумывала разрешить украинским лётчикам взлетать с польских баз. Притормозить Польшу пришлось генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и администрации США. Польские политики быстро отступили.

В принципе почти все члены НАТО согласны с тем, что Украину необходимо поддерживать в военном отношении, что она не должна проиграть. Исключение составляет Венгрия, которая выступает против общеевропейских санкций в отношении РФ и не разрешает транспортировать западное оружие по своей территории.

В целом, однако, страны НАТО и ЕС можно условно разделить на два лагеря: в исследовании аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) авторы Иван Крастев и Марк Леонард обозначают эти две группы терминами «мир» и «справедливость».

Одна группа стран, в которую входит и Германия, хочет как можно скорее прекратить боевые действия на Украине — даже если стране придётся пойти на территориальные уступки; конечная цель остальных — «наказать» Россию. По словам Крастева и Леонарда, Польша — единственная страна ЕС, где большая часть населения предпочитает «справедливость» быстрому «миру».

Польша отстаивает позицию восточных членов ЕС: стран Прибалтики, Чехии и Словакии. Все они долгое время находились в сфере влияния Москвы и теперь призывают к большей жёсткости по отношению к России. «Давайте отличать жертву от палача, — заявил в интервью Die Welt заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. — Жертва заслуживает помощи, а агрессор заслуживает соответствующего ответа».

Точка зрения Польши отличается от точки зрения федерального правительства Германии, которое гораздо более нерешительно. «Польша и Германия имеют принципиально разные оценки того, как должна выглядеть архитектура европейской безопасности после окончания войны», — считает Юстина Готковска, заместитель директора польского Центра восточных исследований (OSW).

По её словам, в Берлине, похоже, теплится надежда как-то восстановить связь с Москвой и сделать её участницей этой архитектуры. «В Варшаве исходят из того, что контакты с Москвой в обозримом будущем будут невозможны и что безопасность в Европе можно строить только против, а не вместе с Россией. Для этого Россию сейчас нужно ослабить», — говорит эксперт по безопасности.

Польские эксперты, к числу которых относится и Готковска, убеждены, что для того, чтобы российская армия в ближайшее время не представляла угрозы восточному флангу НАТО, её необходимо отбросить как минимум к рубежу 24 февраля 2022 года. Однако, по оценкам экспертов, это возможно только с помощью таких типов вооружений, как боевые танки и ракетные комплексы большой дальности.

Готковска подтверждает, что другие страны НАТО на востоке альянса разделяют цели Польши. Но даже США и Великобритания, которые оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны. Как считает издание, опасения по поводу «распада России» с непредсказуемыми последствиями или прямой конфронтации с НАТО слишком велики.

Так, даже Вашингтон не хочет поставлять Киеву некоторые системы вооружений, например ракеты с дальностью поражения свыше 300 километров. В Польше же всё время повторяют, что Украину необходимо обеспечить всем, что ей нужно.

«Мы стремимся не к разрушению российского государства, а к ослаблению России, которое сделает страну недееспособной, чтобы обеспечить мир в Европе хотя бы на несколько десятилетий», — поясняет представитель МИД Польши, который пожелал остаться неназванным. Поляки пытаются убедить своих партнёров по НАТО, особенно Германию и Францию в том, что это правильный подход, подтверждает он. «Мы лоббируем ослабление России», — считает дипломат, передаёт Die Welt.